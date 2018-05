"Siempre he sido positivo, tenía que salir de la calle"

En los bajos del edificio de Mapfre vivió Joaquín durante más de cinco años. "En la calle no duermes bien, siempre estás intranquilo, me han robado más de tres veces lo poco que tenía", comenta. También estuvo otros siete años en el albergue. Allí conoció a su mujer y con ella vivió las miserias de no tener un hogar hasta que con la jubilación le llegó el premio de una casa. Ahora tiene 72 años puede permitirse pagar un alquiler de 450 euros.

Aunque nunca había cotizado, sus empleos fueron de temporero en el campo, en la obra o haciendo chapuzas sin ningún tipo de contrato, los técnicos de Puerta Única le ayudaron a solicitar una pensión no contributiva. Cobra 523 euros. No es mucho pero si se unen a los 600 euros de su pareja ya tienen para pagar las facturas y la comida. "Estoy muy agradecido al albergue y a los servicios sociales, sin su ayuda no lo hubiera conseguido", afirma Joaquín.

Relata que a los tres años se quedó huérfano y que lo criaron sus abuelos. Pero tenían una familia tan grande y eran tan humildes que no les pudieron ofrecer un gran futuro. Sin cobrar desempleo ni ninguna otra prestación, cuando la cosa se puso fea se vio en la calle. "Había gente que me conocía y me buscaba para pintarles la casa o hacerles alguna reparación", cuenta. Así se iba manteniendo. "Siempre he sido positivo y he pensado que tenía que salir de la calle, mi mujer y yo queríamos marcharnos de aquí y lo hemos conseguido gracias a nuestro esfuerzo y a la ayuda de ellos", dice y señala a la Unidad de Calle. Aunque lleva siete años en su piso, no se olvida de "su gente" de la Trinidad y suele pasar las mañanas apoyando a los que aún no lo tienen.