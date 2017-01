'Sígame, vamos a hacer una inspección extraordinaria'

Una avería en el tacógrafo -que controla las horas de conducción de los transportistas- y la carencia de la banda de rodadura de uno de los neumáticos. Esas fueron algunas de las deficiencias detectadas ayer durante las primeras inspecciones técnicas extraordinarias que se llevaron a cabo dentro de una campaña impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT) para comprobar posibles fallos en los vehículos comerciales de todas las categorías: camiones, tráileres, autobuses, microbuses y furgonetas de distintos tamaños. Una treintena de automóviles pasaron por la línea de inspección móvil que se habilitó a las 8:00 en las inmediaciones del Palacio de Deportes Martín Carpena para el control de elementos esenciales como la suspensión, la dirección o el frenado. "Nos movemos por distintas zonas y hacemos la primera inspección documental y del permiso de circulación. Llegan hasta la línea aquellos vehículos cuya ITV no está en vigor, ha sido desfavorable y no puede circular hasta que se haga la reparación, o bien si apreciamos anomalía, caso de grietas en las ruedas, neumáticos desgastados o aristas que pueden causar un daño al peatón", explicó el jefe de Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Málaga, Juan Aguilera.

Solo un camión quedó ayer inmovilizado ante el riesgo de reventón que corría un neumático, lo que los técnicos consideran una deficiencia grave en uno de los componentes principales. Además, se detectaron problemas en otros 10 automóviles, por lo que se les prohibió circular fuera del itinerario hacia el taller. "Muchos aprovechan el neumático hasta que sale el alambre. Es su salvación, redunda en el beneficio de todos", apostilló el responsable de la unidad.

Las sanciones oscilan entre los 200 y los 500 euros, en función del defecto y de si el vehículo dispone de la documentación. Los agentes denuncian en caso de que no se haya pasado la inspección periódica y se circule con una ITV desfavorable. "Lo importante es que se reparen las deficiencias. Tener el brazo de suspensión roto no conlleva una multa porque no se tiene por qué saber", agregó el portavoz de la unidad.

La reacción de los conductores varía según su circunstancia. El trabajador asalariado suele informar a la Guardia Civil de los perjuicios que sufren los automóviles que manejan. Los más afectados son los autónomos, que tienen que asumir la denuncia. "Para dar seguridad a muchos hay que crear cierta molestia a otros. Debe soportarse por el bien común", apunta Aguilera, quien incide en que, aunque el factor humano "es el causante en el 98%" de los accidentes en carretera, estos también responden a fallos de los vehículos y de las propias vías. Como ejemplo, ayer, un autobús cuyo conductor repostaba en una estación de servicio de Ronda atropelló a una persona que estaba inflando una rueda. El vehículo se precipitó hacia atrás por un problema en el freno de mano.

La Guardia Civil se ocupa además de vigilar el exceso de peso, que no solo influye en el frenado y en la suspensión sino que también daña las carreteras, preparadas para soportar 50 toneladas. "A veces hemos detectado un tráiler que circulaba con 60, lo que provoca el hundimiento del arcén y un peligro para los que tienen que parar por emergencia", señaló el responsable de Tráfico. La campaña de la DGT, que esta semana continuará realizando inspecciones extraordinarias en Málaga y en otras provincias, pretende también arrojar un efecto disuasorio. "Los transportistas no solo tienen que pasar la ITV sino que deben revisar su vehículo a diario. Llevan mercancía o personas, la responsabilidad es mayor", recalcó.