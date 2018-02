El Sindicato Médico critica las "condiciones indignas" de descanso de los MIR

Hacinados en espacios pequeños con hasta 16 literas en la misma habitación y teniendo que compartir entre todos un solo baño. Así denuncia el Sindicato Médico de Málaga que se encuentran los Médicos Internos Residentes (MIR) durante sus turnos de guardia de 24 horas en el Hospital Regional de Málaga. "Este sindicato sigue asombrado de las circunstancias en las que trata el SAS a los licenciados en Medicina, tras seis duros años de estudio, para sin problemas ponerlos a hacer guardias de 24 horas en un hospital malagueño y no darle unas condiciones mínimas de descanso", critica la entidad a la vez que subraya las "jornadas maratonianas" que hacen entre una y dos veces por semana. "Estos médicos en formación no deben de soportar estas situaciones tan lamentables y tan fácilmente mejorables", añaden.

Cerca de medio centenar de internos hacen el MIR en este hospital y el Sindicato Médico "no entiende por qué no se están cumpliendo las condiciones mínimas de confortabilidad para poder ofrecer una entrada laboral al SAS satisfactoria y agradable". Estos MIR, agrega el sindicato, "no tienen asegurado el acceso a un dormitorio con un mínimo de decoro y a un retrete, lavabo y ducha contiguos". En cirugía cardiovascular por ejemplo "se les ofrece un catre plegable al que no se le realiza nunca el cambio de sábanas por los pinches y ubicado en un archivo sin lavabo cercano". En el caso de los otorrinolaringólogos se les tiene preparadas dos camas ubicadas en la misma sala de trabajo e información médica, destacan desde la entidad.

En el caso más flagrante están los MIR de las Urgencias, aseguran desde el Sindicato Médico. En ellas se dispone de una camareta con cuatro literas dobles y de un dormitorio con tres camas, que habitualmente no están en uso todas. Hay un solo aseo femenino y otro masculino pero al que hay que acceder saliendo al pasillo. El Sindicato Médico de Málaga "exige por todo esto un trato más digno y más serio a los médicos que realizan guardias tan exigentes físicamente además durante tantas horas seguidas" y subraya que esta situación se viene padeciendo desde hace años, teniendo conocimiento los gestores responsables de la mejora de las mismas y que pese a ello siguen sin dar una solución.