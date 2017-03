Smassa pagó 7.528 euros a una empresa de detectives en 2009

La decisión de la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa), en la que la posición del Ayuntamiento de Málaga es mayoritaria, de contratar empresas de detectives no fue aislada. Al caso ocurrido en el año 2014 y desvelado meses atrás se suma ahora otro en 2009. Según reconocen los actuales responsables de esta sociedad mixta en una contestación emitida ante las preguntas formuladas por el grupo municipal del PSOE, se tiene constancia de un pago efectuado en 2009, por valor de 7.528,40 euros a la firma Unipol. Sin embargo, en este mismo documento se dice desconocer las razones que motivaron esa contratación.

"Carecemos de información y solo tenemos los apuntes contables, puesto que la documentación del año 2009 no obra en poder ya de la empresa", se precisa en la respuesta emitida por el gerente de Smassa, Raúl López. En la misma se agrega que se ha cursado solicitud de información a los directivos actuales "por si conocen, tienen o recuerdan algún dato". Del que sí se dispone información es del expediente de 2014, que supuso la contratación de Sociedad Ibérica Detectives, por 393,25 euros, y cuyos servicios se demandaron con el fin de "comprobar las actividades desarrolladas por los conductores de grúa durante su horario laboral".

Estos hechos fueron denunciados ayer por el PSOE, cuya portavoz en la Casona del Parque, María del Carmen Moreno, señaló que el periodo de la contratación del primero de los servicios "coincide con las protestas del personal de Smassa por la implantación del sistema de la grúa express". "Es muy grave que, en el mismo documento donde se reconoce este gasto que se ha ocultado al Consejo de Administración de Smassa, se señale que solo existe un apunte contable pero no se detalla qué servicios ha prestado Unipol", dijo Moreno, quien reprochó que esta información no se haya puesto en conocimiento en anteriores consejos. Por ello, la formación pidió al equipo de gobierno que pida a Unipol los documentos que acreditan los servicios prestados. Asimismo, acusó al alcalde, Francisco de la Torre, "de instaurar el descontrol en la gestión dentro de Smassa". Desde el comité de empresa, su presidente, Manuel Lima, mostró sus "dudas" e indignación sobre la existencia de este gasto. "No entendemos que aparezca una empresa de detectives privados que ha puesto de manifiesto que se ha investigado a un trabajador incluido en una lista reconocida por el jefe de recursos humanos y que ahora haya un apunte contable elevada por otro servicio, no conocemos el resultado de estas investigaciones", dijo.