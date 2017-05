Solo veinte de los 400 alumnos del Caro Baroja van a clase como protesta

Los padres del colegio público Julio Caro Baroja de Guadalmar se negaron ayer a llevar a sus hijos al centro escolar. El motivo: los moquitos. "De los más de 400 alumnos que hay solo acudieron unos 20", informó ayer Amanda Bronitt, presidenta de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA). Las constantes picaduras sufridas en los últimos meses y sobre todo en la última semana llevaron a los progenitores de los niños a hacer una señal de protesta, a la que también se unieron los profesores del centro.

A primera hora de la jornada escolar, equipados con una pancarta y camisetas en las que se leía "Stop mosquitos", una quincena de padres se plantaron delante de la entrada de la escuela para informar del porqué de su decisión. "En señal de protesta se pidió a los padres que no trajeran a los niños al colegio y, efectivamente, la respuesta ha sido recibida con éxito", contaba Noelia Millán, madre de dos estudiantes del Julio Caro y vocal del AMPA.

Algunas familias no descartan la reubicación de sus hijos a otros centros escolares

Los hechos que los empujaron a realizar este acto de reivindicación, aunque de largo origen, se agravaron en el principio de esta semana: "Ha sido horrible, comenzamos el lunes con una plaga de mosquitos, auténticas nubes negras. A la hora de salida del colegio hubo niños con multitud de picaduras, había algunos con 15 y 25", se quejaba Millán. "Ayer [jueves] volvimos a recibir dos vídeos de un niño que tenía 15 picaduras y otra niña que tenía 33, solo en las piernas. Esto no puede seguir así", resaltó.

La lluvia apareció en mitad de la protesta pero no fue motivo para amedrentar sus demandas. "Queremos que esto sirva para que todo el mundo se entere de que estamos cansados, desesperados, ya no sabemos qué hacer. Queremos que se pongan soluciones efectivas, como las que se ponen en otras ciudades que tienen el mismo mosquito (...) En principio será solo hoy [la protesta], vamos a ver lo que ocurre, pero nuestra intención es no parar hasta que nuestros niños vengan al colegio seguros", declaraba la misma madre. Algunos de los padres informaron esta semana de la posibilidad de pedir incluso a la Junta de Andalucía la reubicación de los niños a otros centros educativos.

Por su parte, el Servicio de Parques del Área de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga, inició el jueves la plantación, junto a este colegio, de unas especies vegetales - de lavanda, romero, citronela y santolina- cuyas propiedades aromáticas, se supone, mantendrán alejados a los mosquitos. Según informó Raúl Jiménez, concejal de Sostenibilidad de Medio Ambiente, la acción no es una solución fulminadora insectos, pero sí ayudará a ahuyentarlos.