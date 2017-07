Sólo el 27% de las piscinas tienen deficiencias y la mayoría son leves

Es época de piscinas. Según la Delegación de Salud, las instalaciones que existen en la provincia cumplen en su amplia mayoría la normativa. E incluso en aquellas en las que se detectan deficiencias, en la mayor parte de los casos son leves. Por lo tanto, la Administración lanza un mensaje tranquilizador a los bañistas. Pero no baja la guardia. Las inspecciones siguen. "La foto es favorable. Después de casi 30 años de trabajo conjunto entre los ayuntamientos y la Junta, la situación ha mejorado muchísimo. Además, el turismo es una fuente importante de ingresos y los hoteleros cuidan mucho cumplir la normativa porque cualquier problema en una piscina supone un desprestigio", asegura la responsable de Salud Pública de la Delegación, Yolanda González.

El año pasado, los inspectores de la Administración autonómica controlaron 556 piscinas en 742 visitas, ya que algunas tuvieron un segunda inspección. El resultado es que el 73% de las instalaciones cumplían todo lo estipulado por el decreto autonómico de 1999. Y en el 27% restante, la mayoría de las deficiencias -el 83%- fueron leves. Sólo el resto fueron graves. En todo el año pasado, la Delegación sólo abrió expediente sancionador contra seis piscinas. Las infracciones leves -que se penalizan con multas de hasta 3.000 euros- incluyen que el aforo no esté indicado en un lugar visible, que el reglamento de régimen interior no esté expuesto, que no haya papeleras, que las analíticas no hayan sido realizadas por laboratorios autorizados o que los sistemas de dosificación de productos químicos no estén automatizados. Las infracciones graves se castigan con multas de 3.001 a 15.000 euros. Se consideran como tales la ausencia de datos en el libro de registro, que no esté, que no haya sido bien cumplimentado o que la pendiente del vaso no esté debidamente señalizada. "Deficiencias muy graves no hemos identificado ninguna", señaló González.

Las inspecciones se realizan con las instalaciones en funcionamiento. Por ello, la campaña de control -salvo en aquellas piscinas cubiertas que abren todo el año- se desarrolla de mayo a septiembre. Cuando los inspectores detectan alguna deficiencia, no sólo lo notifican al propietario de la instalación sino también al ayuntamiento correspondiente porque la Administración municipal es competente en el control y la vigilancia y debe hacer también sus planes de inspección.