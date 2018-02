Solo una veintena de colegios ofrece talleres en Semana Blanca

A finales de los años 90, las asociaciones de padres vieron la necesidad de crear en los colegios campamentos urbanos para acoger a los niños en Semana Blanca. En los últimos días de febrero, estas vacaciones escolares propias de la provincia malagueña causaban a los padres trabajadores más de un quebradero de cabeza. La experiencia piloto para favorecer la conciliación fue ampliándose y en 2007 unos 130 colegios de la provincia organizaban estos talleres ante la alta demanda de alumnos. Pero la crisis, el desempleo de alguno de los progenitores y la mala situación económica de las familias provocaron que cayera en picado el número de solicitudes y, por tanto, el de asociaciones que pedían abrir las puertas del centro en Semana Blanca. Tampoco esta año repunta la cifra y tan sólo 22 colegios de toda la provincia han solicitado a la Federación de Asociaciones de Padres (Fdapa) el seguro de responsabilidad civil para hacer estas actividades.

"Hay muchos menos campamentos que antes porque sigue habiendo paro y, por tanto, no hay necesidad de dejar a los niños en el colegio", explica Yolanda Atencia, presidenta de Fdapa. También, como subraya, los empleos actuales son más precarios y "hay menos posibilidades de gastar dinero en este tipo de actividades, más aún si tienen redes familiares que puedan quedarse con los menores estos días". Como el miércoles 28 de febrero es festivo en Andalucía, los escolares tienen cuatro días laborables sin clase.

En Málaga capital hay 16 colegios que abrirán sus puertas, entre ellos los CEIP Guadaljaire, Virgen de Belén, Constitución 1978, Torcal, Tierno Galván, Benito Pérez Galdós, Pablo Freire y Simón Bolívar. En todos ellos será la Asociación Trans, entidad sin ánimo de lucro que trabaja desde 1997 en proyectos socioeducativos para la infancia y la juventud, la que lleve a cabo los talleres. En la provincia, las Ampas han organizado campamentos urbanos en un centro de Sabinillas, dos de Torremolinos, en los colegios Atenea y Benjamina, uno en Villanueva de la Concepción y otro en Villanueva de Algaidas.

Los campamentos pueden costar más de 50 euros por niño. Aunque las familias pueden solicitar ayudas a través del Ayuntamiento de Málaga, para las que no consigan o no pidan la subvención no es fácil desembolsar esa cantidad para tan sólo cuatro días. Otros años llegaban a Fdapa padres que pedían plazas en los campamentos urbanos u otro tipo de actividades que ocuparan parte de la jornada laboral. Desde la entidad les ofrecían los más cercanos a sus domicilios, aunque sus hijos no fuesen alumnos de dicho centro, los asesoraban e informaban, pero ya hace años que esto no ocurre. De hecho, algunos centros tuvieron que suspender la realización de estos talleres por falta de suscripciones.

Los que necesiten volver al colegio el lunes, llegarán a un colegio diferente, en el que se dejan a un lado las Matemáticas o las Ciencias Sociales para disfrutar con música, danza, juegos deportivos y participativos, globoflexia, teatro, talleres de reciclaje, de lectura o ajedrez.