Sonoro regreso a la cancha del colegio

Los clubes deportivos vuelven a realizar sus actividades extraescolares con normalidad en los colegios que fueron denunciados por ruido, a la espera de que se materialice por escrito el acuerdo alcanzado entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento y se lleven a cabo las medidas de insonorización.

El Club Adesa Baloncesto es una de estas entidades afectadas y entrena de lunes a viernes en el CEIP Lex Flavia Malacitanas, que fue uno de los centros, junto a Pintor Félix Revello de Toro y el instituto Puerta Oscura a los que el Ayuntamiento abrió expediente sancionador y planteó multas de 12.000 euros por superar los 60 decibelios que las ordenanzas municipales mantienen como límite acústico.

El coordinador del Club Adesa, David Rodríguez, explicó ayer a este periódico que vuelven al horario de 17:00 a 22:00 después del acuerdo al que llegaron la Junta y el consistorio, algo que agradecen, pero esperan que se manifieste por escrito. Asimismo, están expectantes ante las obras para reducir el ruido. "El Ayuntamiento en este caso va a realizar una obra para insonorizar la instalación y cumplir la normativa", señaló.

"En principio ha pasado el mes de agosto, que sabemos que es un mes inhábil y esperamos que para la semana que viene se reactive ya. También es verdad que tenemos el compromiso de poder hacer la actividad y también entendemos que la administración tiene que hacer el trámite", añadió en este sentido.

Ayer por la tarde los jóvenes volvían a su entrenamiento como si no hubiera ocurrido nada, acompañados algunos por sus padres, que en general se han mantenido al lado del club y lo han apoyado desde que comenzaron las quejas.

"El club ha vivido sobre todo el final del curso pasado bastante nervioso, en el sentido de que hubo que terminar en vez de a las 22:00 a las 20:00. Eso nos acarreó una serie de problemas y luego la incertidumbre de saber si íbamos a arrancar o no, porque no había todavía el acuerdo. Nos ha preocupado mucho y, además, a los padres, con el tema de la preinscripción, los ha retenido un poco. Ya hemos podido decir que seguimos igual y todo el mundo está reincorporándose", detalló Rodríguez. Aunque los padres se mantuvieron en general al lado del club hubo algunos que no realizaron la preinscripción o probaron en otros centros, sobre todo en el caso de las chicas del juvenil femenino. Esto se sumó a la dificultad de reducir al horario hasta las 20:00, lo que significó que dos equipos se quedaran sin entrenar, subrayó el coordinador.

Junto a las medidas tomadas por las instituciones el club mantendrá las mismas que incluyó el curso pasado: restringir el uso del silbato a solo los partidos, colocar carteles, realizar campañas de sensibilización e intentar hacer el menor ruido posible.

Desde Adesa Baloncesto esperan poder alcanzar los cerca de 260 jóvenes de entre 6 y 22 años que consiguieron el año pasado. Esta entidad celebra este curso 2017/18 su 25 aniversario y realiza sus actividades en el Lex Flavia desde 2011.

Si la situación se resuelve finalmente Rodríguez aboga por hacer algo más: "Creo que el siguiente paso que tenemos que dar es que tiene que haber más instalaciones deportivas en Málaga porque realmente hay una demanda social importante. Lo que realmente necesitamos es unas instalaciones deportivas.

"Nosotros no queremos molestar a nadie; queremos seguir con la formación y el fomento del deporte", afirmó.