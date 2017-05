La madre del cabo Soria, muerto en el Líbano, tacha de "cobarde" al Gobierno

Margarita Toledo, madre de Francisco Javier Soria, muerto el 28 de enero de 2015 en Líbano, mientras se encontraba en una misión internacional de la Organización de Naciones Unidas (ONU), tachó al Gobierno central de "cobarde", reclamándole "responsabilidades" en la muerte del cabo. Así, defendió que "no va a callar" y que "luchará" para que le den explicaciones y saber qué pasó aquel día.

Toledo, en rueda de prensa, lamentó que su marido se enterara de la muerte de su hijo por televisión, asegurando que "nadie" les llamó ni les recibió. "No sabemos por qué ni cómo murió mi hijo, sólo por las filtraciones porque no se nos ha recibido ni tenemos informes de lo que pasó", indicó, cuestionándose "en manos de quién están nuestros soldados".

Manifestó que "un obús con unas coordenadas" mató a su hijo, cuyo cadáver "estuvo desde las 12:30 y hasta las 15:30 sin que lo pudieran recuperar por los disparos; los demás se metieron en un búnker. Aquí se habla de patriotismo pero allí había muchos jóvenes en misión de paz e Israel, sin venir a cuento, estuvo disparando sobre aquella posición dos horas y media". Además, indicó que se utilizaron "bombas de racimo, que están prohibidas". "El Gobierno es cobarde, se baja los pantalones ante los más poderosos; no vela por sus militares, que no pudieron defenderse. Si ve que están en peligro, que no los manden", recalcó, lamentando que nadie del Ejecutivo se haya reunido con ella y su marido. Únicamente alguien del mismo se entrevistó con su nuera, que recibió una indemnización de Israel de 220.000 euros.