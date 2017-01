Suavizan una condena por no apreciar saña en 30 puñaladas

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha reducido de 25 a 17 años de prisión la condena del hombre que el 5 de marzo de 2014 asestó 30 puñaladas a su pareja, una profesora de inglés de un instituto de Torremolinos. La sentencia afirma que no ha quedado acreditado que el acusado del crimen actuara con saña, porque en el juicio no se probó que prolongara intencionadamente la agresión para provocar más dolor a la víctima. Además, le aplica la atenuante de confesión porque informó del asesinato a un familiar. El resultado es una rebaja de la pena de ocho años.

La sentencia subraya la brutalidad con la que actuó el acusado, pero precisa que no se dan los argumentos jurídicos necesarios para apreciar ensañamiento. Recuerda que el término saña tiene connotaciones propias en el ámbito jurídico y para que exista debe quedar claro que una agresión se realiza con un gran despliegue de fuerza y violencia tal 87que más allá de la muerte persiga aumentar el sufrimiento de la víctima. El tribunal argumenta que el jurado popular que juzgó esta causa no consideró la secuencia temporal de los golpes que recibió la mujer. Agrega que la Audiencia de Málaga tampoco recogió en su sentencia ninguna apreciación en este sentido. En tercer lugar señala que los médicos forenses tampoco pudieron acotar el intervalo de tiempo en el que se produjeron las puñaladas.

El TSJA aplica la atenuante de confesión porque comunicó el crimen a un familiar

"Al no haber sido declarado probado que las agresiones se hubiesen prolongado en el tiempo, no existe soporte suficiente como para inferir que el número de golpes persiguió la finalidad de hacer sufrir a la víctima más de lo necesario".El tribunal afirma que es "perfectamente verosímil" que el acusado buscara con el apuñalamiento múltiple "la contundencia de las agresiones y, precismente, la inmediatez de la muerte, lo que no resultaría compatible con el enseñamiento".

El acusado argumentó en el recurso que interpuso contra la sentencia de la Audiencia de Málaga que, entre otras circunstancias, se había producido la atenuante de confesión espontánea y el tribunal le ha dado la razón. El día del crimen, después de acabar con la vida de la mujer que había sido durante siete años su pareja, llamó a la pareja de su sobrina y le dijo: "No sabes qué he hecho... La he matado". Este hombre informó a los médicos de urgencia que, a su vez, pusieron los hechos en conocimiento de la Policía. El tribunal entiende que desde el momento en que reconoce ante un tercero los hechos, aún cuando no sea policía ni autoridad, "acepta voluntariamente las consecuencias" del delito. Además, no solo no huyó, sino que permaneció en el lugar en el que estaba, "sabiendo que inmediatamente habría de ser detenido". La sentencia del TSJA recoge que "concurren los presupuesros mínimos" de la atenuante de confesión, motivo por el que también reduce la condena.