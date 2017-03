La Subdelegación pide aclarar si los vecinos de El Palo pueden hacer obras en sus casas

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones, se reunió ayer con representantes de la Asociación de Vecinos El Rebalaje para abordar la situación del proceso para la definitiva transmisión de los terrenos y viviendas excluidos del dominio marítimo terrestre que incluye las casas de El Palo y Pedregalejo. En el encuentro, explicó a los representantes del colectivo que se ha solicitado a la Demarcación de Costas un informe para conocer si pueden hacer obras en sus inmuebles. En la cita, solicitada por la asociación, se analizó la situación del procedimiento con motivo de la sentencia del Tribunal Constitucional tras un recurso de la Generalitat de Cataluña donde se expresa que existen preceptos en la Ley de Costas que obligan a emitir un nuevo informe a los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas y Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Por su parte, los vecinos de las viviendas de El Palo y Pedregalejo mostraron su preocupación porque necesitan amparo legal para realizar diversas rehabilitaciones en sus domicilios y el Ayuntamiento de Málaga no emite las licencias de obra perceptivas mientras no esté claro si se pueden o no realizar obras en las mencionadas viviendas. En este punto es en el que Briones les explicó que se ha solicitado a Costas un informe para conocer si estas obras se pueden realizar. Sobre ello, adujo que, según la disposición transitoria cuarta de la Ley de Costas, "podrían realizarse si no se sobrepasan los niveles de edificabilidad". Es decir, que no supongan el aumento de superficie, altura o volumen. En estos casos, los vecinos pretenden ejecutar distintas mejoras energéticas y rehabilitaciones de las casas mientras se define el proceso de regularización, según han informaron desde la Subdelegación.