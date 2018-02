El Supremo absuelve al ex dueño de Aifos acusado de quedarse dinero

El Tribunal Supremo ha absuelto al que fuera dueño de la promotora Aifos que fue condenado por la Audiencia de Málaga en 2016 a una pena de tres años y medio de prisión por un delito de apropiación indebida en relación con el dinero entregado por compradores de pisos que no se llegaron a terminar de construir. Así, ha estimado el recurso presentado por parte de la defensa del acusado. La Audiencia condenó a Jesús Ruiz Casado por los contratos de compraventa, firmados por Aifos y varios particulares que presentaron una denuncia, referentes sobre todo a la promoción Cortijo de Torreblanca, en Fuengirola. Se trataba de un proyecto de edificación de 338 viviendas en diez bloques y los querellantes entregaron en total 389.596 euros a cuenta.

La Sala de Málaga consideró que Aifos no ingresó el dinero en una cuenta especial ni se concertó aval bancario, sino que todo fue a una general de la sociedad. Además, señalaba que constaba acreditado que "ninguna de las viviendas contratadas llegó a ser enteramente construida ni tampoco devuelto a ninguno de los querellantes el dinero satisfecho". Ahora el Supremo, tras analizar los argumentos esgrimidos por la defensa y las distintas tesis existentes, así como la documentación, señala que no se da el delito por el que fue condenado y considera que se debe aplicar el acuerdo del Pleno no jurisdiccional de dicha Sala "en cuanto el dinero recibido sí se destinó a la construcción, esto es para la finalidad que se recibió".