El Supremo absuelve al ex alcalde de Alcaucín de prevaricación

El Tribunal Supremo ha anulado la sentencia de la Audiencia de Málaga de 23 de diciembre de 2016, que condenó a ocho años y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público al ex alcalde de Alcaucín José Manuel Martín Alba, al que ahora absuelve de un delito continuado de prevaricación administrativa, en relación con la gestión de las solicitudes de licencia de obras de cuatro viviendas en suelo no urbanizable en la zona de El Espino en 2005. El alto Tribunal le absuelve al considerar que no hay prueba concluyente de que existió una decisión consciente y deliberada por su parte en la concesión tácita de las obras que hizo el Ayuntamiento --por el mecanismo de no negar la licencia y autorizar su enganche a la red de abastecimiento de agua-, toda vez que la sentencia de la Audiencia descartó toda connivencia con los promotores de las construcciones. Así, existe una hipótesis alternativa sobre los hechos, como es que lo ocurrido fue consecuencia de la pura inercia burocrática y que no se advirtieron las irregularidades.