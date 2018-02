El Supremo concede indemnizar con 500.000 euros a un preso con invalidez

El Supremo afirma que el recurrente ha sido privado de otra oportunidad que "habría evitado el resultado lesivo o, cuando menos, pudo haber evitado su extremo resultado. Los hechos ocurrieron entre finales de diciembre de 2013 y los primeros días del año siguiente. El tribunal hace alusión a los informes de los servicios médicos y subraya que en ellos se dejó abierta la posibilidad de que si se hubiesen practicado pruebas médicas, como una resonancia magnética en un hospital, el empiema epidural "no habría llegado al grado avanzado que ocasionó el luctuoso resultado".

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Wenceslao Francisco Olea Godoy, concluye que, aunque los servicios sanitarios penitenciarios actuaron conforme a su criterio y de acuerdo a las circunstancias del enfermo y sus antecedentes, "es manifiesto que otro diagnóstico era admisible desde el punto de vista de la ciencia médica, lo cual remite a la pérdida de oportunidad". "De haberse realizado un diagnóstico más acorde a los síntomas que ofrecía el paciente, se hubiese remitido a un centro donde pudieran haberle detectado con más antelación el empiema ya manifestado con síntomas", subrayan los magistrados. Añaden que si el preso afectado hubiese sido trasladado, podría haber sido intervenido con "mayor prontitud", y existe la alta probabilidad de que no se hubiese producido la invalidez.

Alegan que es una enfermedad de difícil diagnóstico

Los servicios sanitarios de la prisión alegaron que el empiema epidural es una enfermedad muy poco frecuente y de difícil diagnóstico. La Inspección penitenciaria aclaró que solo es posible su diagnóstico mediante una resonancia magnética que no puede hacerse en los centros penitenciarios. La Sala recurre a la jurisprudencia relativa a la falta de oportunidad y fija la cuantía de la indemnización en 500.000 euros al tener en cuenta la pérdida de posibilidad de curación y no la totalidad del daño sufrido. No obstante, el tribunal ha valorado la situación extrema de invalidez en que ha quedado el recurrente, "sin poder atender sus necesidades más elementales" y la peculiaridad de que la única ayuda que tiene es la de su madre, de edad avanzada, "prácticamente nula".