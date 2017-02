El Supremo rebaja la pena a cuatro condenados en el caso Fergocon

El Tribunal Supremo ha rebajado la pena impuesta a cuatro condenados en el caso Fergocon, sobre las irregularidades en la contratación de obras por parte del Ayuntamiento de Marbella, por el que fue condenado, entre otros, el ex alcalde marbellí Julián Muñoz y el ex presidente del Sevilla F. C., José María del Nido. La Sala II resuelve los recursos planteados por los acusados Vicente Manciles, ex coordinador de obras; Antonio Calleja, ex gerente de una sociedad municipal; y dos ex funcionarios, a los que la Audiencia condenó a dos años de prisión y cinco años de inhabilitación por delito continuado de malversación en concurso con falsedad. El Supremo estima parcialmente estos recursos y les reduce la pena a un año y nueve meses de prisión y cuatro años.