El Supremo valora en 5,5 millones un suelo que Urbanismo tasó en 729.870

De nuevo el Ayuntamiento de Málaga va a tener que pagar por la expropiación de un suelo destinado a zona verde mucho más de lo que inicialmente contemplaba. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo, fechada el pasado 20 de noviembre, eleva el justiprecio a abonar por esta parcela, localizada junto al parque de El Morlaco y la sede del OMAU, sitúa finalmente el justiprecio en 5.566.949 euros, más de siete veces por encima de los 729.870 euros en los que la valoraron los técnicos de la Gerencia de Urbanismo.

El fallo judicial rebaja, no obstante, la cuantía que llegó a imponer el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en una primera sentencia, elevando la cifra a algo más de 10 millones de euros. La misma fue recurrida en casación tanto por la empresa propietaria de la finca, Hemamolo S.L., que en origen reclamaba 16,6 millones de euros, como por el Consistorio. El moto económico precisado por el Alto Tribunal es coincidente con el justiprecio establecido por la Comisión Provincial de Valoraciones en junio de 2007.

El elevado coste de la operación se relaciona con un solar de 6.444 metros cuadrados pero cuyo aprovechamiento es prácticamente nulo, al contar con pendientes del 80% en más de las dos terceras partes de su superficie. La expropiación de esta finca estaba prevista en el anterior Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de 1997. El mecanismo marcaba la obligación del Consistorio a hacerse con este terreno, considerado como un sistema local de espacios libres, en un plazo máximo de cuatro años. Superado este lapso de tiempo, los propietarios del terreno podían instar al Ayuntamiento a su enajenación por ministerio de ley. Y esto es justamente lo que hizo la empresa Hemamolo en abril de 2005.

La herida final, como se aprecia de las diferentes cuantías manejadas, es menor de lo que pudiera temerse. El Supremo atiende al menos parcialmente algunos de los argumentos municipales y desecha las pretensiones máximas de la parte privada. En este sentido, corrige la conclusión del TSJA y el valor final aplicado por el mismo. El alto tribunal andaluz tomó como referencia para su fallo el informe elaborado por el perito judicial, que concluía que el valor de la finca era de 10.160.913 euros. Una suma a la que había que añadir el 5% del llamado premio de afección y los intereses legales computados desde 2006.

Conforme a la sentencia ahora modificada por el Supremo, el informe del perito judicial destaca la "muy buena" localización del suelo por sus conexiones con el resto de la ciudad y accesos a la autovía, a lo que sumó el ser un espacio de transición entre la zona "más exclusiva del municipio y una de las barriadas con más solera, como es la zona del paseo marítimo de Pedregalejo y El Palo". Incluso, sostenía que el producto inmobiliario a desarrollar sería "la ejecución de un conjunto residencial de viviendas de primera residencia con calidades medias-altas, enfocado a un sector de la población con un nivel adquisitivo alto".

En su sentencia actual, el Alto Tribunal concluye que el perito responsable del informe parte de un "presupuesto erróneo" y cuestiona que para la fijación del precio de referencia del solar partiese "de unos datos ciertamente prolijos" pero tomando como referencia muestras de ventas de edificaciones que "se obtienen de una pluralidad de páginas de internet". "Esa Sala tiene declarado reiteradamente que a los efectos de aplicar el método residual, no deben tomarse en consideración ofertas cuya efectividad no queda acreditada, sino que han de serlo de transacciones reales, sin que sea admisible utilizar como criterio para determinar los valores del mercado ofertas cuyo resultado no consta".

Hasta la fecha, la Gerencia de Urbanismo ya había consignado una primera partida de 4,8 millones de euros en el año 2009 consignando esta suma en la caja de depósitos del Ministerio de Economía, pendientes de la decisión del Supremo. A esta primera suma se añadió a finales del pasado año otros dos millones más.