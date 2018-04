Susana Díaz reclama al Gobierno central el trasvase desde Iznájar

Una reforma "para seguir estando juntos"

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, también pasó ayer por la capital malagueña. Díaz fue la encargada de cerrar el congreso 40 años de Constitución: una mirada al futuro, organizado por la Asociación de Constitucionalistas de España, una ocasión en la que manifestó su firme apuesta por reformar la Carta Magna "cuanto antes". Según la socialista, la reforma constitucional "que el país merece y que, al mismo tiempo necesita" debe tener el mismo consenso político y "el grandísimo" respaldo social que la aún vigente y debe aglutinar "desde los nuevos derechos" que han ido adquiriendo los españoles en estos 40 años hasta un modelo territorial que "garantice la cohesión y la igualdad". Debe ser, entonces, "una reforma a mejor", adaptada a "diferentes contextos y situaciones" a los que hay que "dar una respuesta". Para la presidenta andaluza, "40 años después, es el momento de reformar para seguir estando juntos". Díaz rechazó en su discurso "las tentaciones" de reformas encaminadas a buscar el encaje de "una parte", en una clara alusión al conflicto catalán. En su opinión, el "éxito" de la Constitución de 1978 reside en que fue un "diseño para todos", para "la convivencia y el encaje de todos". "La España actual, la democracia y el Estado de Derecho, no sería lo que es si no fuese por la generosidad que demostraron en aquel momento hombres y mujeres que dejaron a un lado lo que les separaba", arguyó la presidenta. La norma de 1978, explicó, está respondiendo a una serie de situaciones a las que no se esperaba que tuviera que hacer frente, "a pulsos de la democracia y al Estado de Derecho". "La Constitución ha demostrado que todavía tenía carrete", aseguró. La presidenta, además, colocó a la Comunidad Autónoma que dirige como sujeto protagonistas en este proceso: "Andalucía quiere contribuir y lo hará desde la generosidad, sabiendo que para que a esta tierra le vaya bien, a España le tiene que ir bien". Y dejó claro que su lugar "no puede ser a costa de otro territorio". "Espero que tengamos la altura de miras que se tuvo en aquel momento, la generosidad colectiva y la sabiduría" para hacer posible una Constitución "de la mejor manera posible", precisó. / I. M. Ruiz