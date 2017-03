Susana Díaz se hace fuerte en Málaga con el apoyo de la rama oficialista del PSOE

Alrededor de un centenar de militantes del PSOE, entre ellos los principales cargos públicos del partido en la provincia de Málaga, aunaron ayer la voz para apoyar la candidatura de Susana Díaz a la secretaría general del partido que se enfrentará a Pedro Sánchez y a Patxi López en unas primarias que se avecinan cargadas de tensión.

"Es la persona más capaz para marcar el rumbo que necesita este partido y España" al representar "la fuerza, la ilusión y las ganas que necesitamos". Así de contundente se mostró el grupo de apoyo de la provincia de Málaga en torno a la figura de la hasta ahora secretaria general del partido en Andalucía y presidenta del Gobierno andaluz durante la lectura de un manifiesto en un acto celebrado en el Palmeral de las Sorpresas del puerto de la capital que, bajo el lema Málaga con Susana, reunió a muchas caras conocidas del PSOE malagueño.

No estuvo el secretario general del partido en Málaga, Miguel Ángel Heredia, que ayer asistió en Madrid al homenaje que el grupo socialista organizó al ex ministro y ex portavoz parlamentario José Antonio Alonso en el Congreso de los Diputados. Pero sí estuvo el secretario de Política Institucional del PSOE andaluz, Francisco Conejo; el delegado del Gobierno autonómico en Málaga, José Luis Ruiz Espejo; el presidente de la Autoridad Portuaria, Paulino Plata, así como todos los delegados provinciales, diputados provinciales, parlamentarios andaluces por Málaga y los alcaldes de municipios como Torremolinos, Marbella, Vélez-Málaga, Viñuela y Benaoján. Otros históricos afines al partido como Rosa Torres, Remedios Martel o Marisa Bustinduy también quisieron con su presencia cerrar filas en torno a Susana Díaz.

José Damián Salinas, tataranieto del malagueño Rafael Salinas el que fuera fundador de las primeras agrupaciones provinciales del partido en España a finales del siglo XIX, fue el encargado de leer el manifiesto en el que se apelaba a al proyecto de la socialista "de liderazgos compartidos que aspira a ganar" y fiel al PSOE de "siempre, de ahora y del futuro".