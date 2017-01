Suspenden el juicio por dos convenios de Marbella

La Sección Novena de la Audiencia de Málaga suspendió ayer el juicio previsto por dos convenios de la localidad malagueña de Marbella que, según las acusaciones, provocaron un perjuicio de 2,8 millones de euros en las arcas municipales; vista a la que el ex asesor de urbanismo marbellí Juan Antonio Roca acudió sin custodia policial. Roca llegó a la Ciudad de la Justicia de la capital acompañado por su letrada, después de que se le autorizara a ello y tener el visto bueno tanto de la prisión como del Tribunal del caso 'Malaya', de la Fiscalía y de Instituciones Penitenciarias. Es la primera vez que éste acude a un juicio sin custodia policial desde que fue detenido en 2006.

El principal condenado en el caso Malaya, que lleva en prisión casi once años, ha disfrutado ya de tres permisos penitenciarios en los últimos meses. Además, tiene realizada una acumulación de condenas, en la que se fija el límite máximo de cumplimiento en 20 años. La suspensión de la vista oral se ha debido a que el abogado que defiende en este caso al exalcalde marbellí Julián Muñoz no compareció ayer, avisando, al parecer, de que se encontraba enfermo. Ante esto y tras escuchar a las partes, la Sala ha deliberado y ha acordado el aplazamiento de la vista inicialmente hasta finales de mayo -29, 30 y 31 de dicho mes y 1 de junio-; y también que si el letrado Eduardo Zuleta no justifica su ausencia en un plazo de cinco días se abra un expediente disciplinario.

En esta causa, la Fiscalía Anticorrupción acusa a Muñoz, a Roca y a al empresario Manuel L. -que fue absuelto en el caso Malaya- de los delitos continuados de malversación de caudales y de prevaricación, en el caso del constructor y responsable de la empresa Lorcrimar -con quien se firmaron los convenios- como inductor. Esta acusación pide siete años y medio de prisión para cada uno. En el escrito del fiscal, se detalla la forma de gestionar el urbanismo en el Ayuntamiento desde la llegada al poder del exregidor Jesús Gil, explicando el papel de Muñoz como alcalde accidental, el de Roca al frente de la sociedad Planeamiento 2000, así como el del empresario "imprescindible para consumar las maniobras defraudadoras".

En este sentido, se incide, como ya se ha hecho en otros procedimientos, en Roca "como persona de confianza de Gil y verdadero gestor de hecho en el Ayuntamiento en materia urbanística", siendo el que "controló la elaboración de la práctica totalidad de los convenios que modificaban el planeamiento existente hasta entonces en Marbella". Así, se indica que éste "negoció, bien la entrega directa de bienes inmuebles municipales como pago de reales o presuntas deudas; bien los convenios urbanísticos en los que se alteraban los parámetros urbanísticos existentes en perjuicio de los intereses municipales y favoreciendo a terceros o a sí mismo; o a veces también utilizando su privilegiada posición e influencia para interferir en el proceso edificatorio a través de testaferros y sociedades interpuestas".