Suspenden 500 juicios por la huelga de jueces, que piden 30 juzgados más

Los guardias de seguridad se mantenían en sus puestos, también la mayoría de los funcionarios. Varias salas de vistas, sin embargo, permanecían vacías, los pasillos menos atestados de lo habitual y era notoria la confusión entre algunos ciudadanos, ajenos a la huelga que jueces y fiscales habían convocado y que derivó en la suspensión de más de 500 juicios. Entre los servicios mínimos, destacaban, eso sí, la celebración de diligencias urgentes, las medidas cautelares y las causas con preso, como ayer rezaba uno de los carteles colgados en la Ciudad de la Justicia, que indicaba los señalamientos que se retrasarían. "Hace 10 años, iniciamos una serie de movilizaciones, perdimos el miedo e intentamos trasladar las deficiencias de la Justicia. Tras este dilatado lapso de tiempo, la situación no solo ha mejorado sino que ha empeorado notablemente". Así arrancaba el manifiesto -titulado Crónica del histórico abandono judicial: por un sistema judicial moderno y eficaz- que ayer leía el magistrado José María Páez, decano de los Juzgados de Málaga, quien aseguraba estar viviendo "el día de la marmota judicial" y denunciaba que no existe "ninguna voluntad política por mejorar el funcionamiento de la Justicia", que sigue siendo, apostillaba, "la hermana pobre de las administraciones públicas".

En el caso de la capital, Páez considera que son al menos 30 los juzgados que sería necesario crear en la capital, además de dotar de un mayor número de plazas a la Audiencia provincial, que cuenta con 36 magistrados. "Málaga, por sus características especiales, la población, que supera el millón de habitantes, los numerosos visitantes y los delitos que se cometen, precisa un aumento importante de la plantilla de jueces y fiscales, con una situación de precariedad y abandono", recalcaba el decano.

El juez decano afirma que viven el "día de la marmota judicial" sin "voluntad política"

Sus palabras fueron secundadas por el fiscal jefe, Juan Carlos López Caballero, que señalaba que en la Fiscalía Provincial existe un déficit de 15 fiscales, al tiempo que resaltaba el caso de zonas como Fuengirola, Vélez-Málaga y Torrox, con cuatro acusadores públicos. Una reivindicación, afirmaba, es ya "histórica".

La huelga de ayer se suma a las otras tres concentraciones convocadas desde el pasado mes de abril y fue secundada, en palabras del juez decano, de forma "masiva, por encima del 90%", en Málaga capital. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) detallaba que en total 114 jueces y magistrados apoyaron el paro, cuatro de ellos pertenecientes a la Sala del Tribunal Superior, 21 a la Audiencia y 89 a órganos unipersonales.

La de ayer fue la segunda huelga de jueces de la democracia. En el caso de 2009, fue secundada por el 72% de los magistrados titulares. Málaga aparecía entonces como la provincia andaluza en la que ha tenido más éxito la primera huelga que celebran los miembros de la judicatura. De hecho, sólo la superaba Córdoba en volumen de jueces y magistrados que apoyaron el paro (53,7%). Además era, con diferencia, la zona en la que se produjeron más aplazamientos de actos judiciales. Más del 36% de los 463 juicios y comparecencias suspendidos en toda Andalucía. Además del paro, los magistrados también se concentraron en las puertas de la Ciudad de la Justicia, donde el juez decano, cargo ocupado entonces por Manuel Caballero-Bonald, que no secundó el paro, leyó un comunicado reivindicativo de las necesidades del sistema judicial. En aquella ocasión, denunciaban que se trataba de reclamaciones "justas" que "no han sido atendidas" hasta ahora "provocando día a día un mayor deterioro de la Administración de Justicia". Nueve años después, la situación, en palabras del actual juez decano, no ha hecho más que deteriorarse.