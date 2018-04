Suspenden dos vuelos entre Málaga y Melilla por mal tiempo

La compañía Iberia en Melilla, a través de su filial Air Nostrum, canceló ayer dos vuelos entre Melilla y Málaga que afectaron a más de un centenar de pasajeros, según informaron fuentes aeroportuarias. Las suspensiones se produjeron por problemas meteorológicos existentes, después de que no pudiera salir ningún vuelo desde Melilla a primera hora de la mañana, en concreto a las 8:00, porque el día anterior no pudo llegar a última hora uno de los vuelos por el mal tiempo, mientras que el que debía partir desde Málaga a Melilla a las 9:20 tampoco pudo partir desde la localidad melillense. Estas incidencias afectaron al resto de vuelos de la jornada porque la compañía Air Nostrum tuvo que redistribuir pasajeros entre los demás conexiones del viernes, sin que ello haya podido evitar que más de centenar de viajeros se quedara en tierra. Entre las personas afectadas ha destacado un grupo formado por hasta 17 alumnos de intercambio procedentes de Alemania, procedentes de Stuttgart, que tras dos semanas en la ciudad española del norte de África no pudieron tomar su vuelo a Málaga y, con ello, las consiguientes conexiones que debían llevarles de regreso a su país de origen.