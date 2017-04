El TSJA propone Sevilla y Málaga para las dos nuevas secciones penales

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acordó ayer proponer que se desplacen las dos secciones penales de próxima creación a las ciudades de Sevilla y Málaga, asegurando la dotación "suficiente" de magistrados y medios en la Sala Civil y Penal y en las secciones desplazadas. En un comunicado de prensa, el Alto Tribunal Andaluz comunicó este acuerdo, que fue aprobado por 23 votos de los 28 asistentes, ya que cuatro miembros del Pleno no pudieron asistir.

Junto a ello, el presidente del TSJA y de la Sala de Gobierno, Lorenzo del Río, anunció un voto particular, al que se habían adherido tres miembros de la Sala de Gobierno. Un miembro de dicha Sala de Gobierno se ha abstenido. En dicho voto particular, Del Río defienden que "no concurren circunstancias objetivas para esa división en el momento actual y no contribuye a una mejor administración de justicia", por lo que "es más razonable constituir una sección de apelación en el seno de la Sala Civil y Penal del TSJA, sin perjuicio de que en el futuro pueda valorarse el desplazamiento".

Este acuerdo, como todos los de la Sala d e Gobierno, se elevará al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).