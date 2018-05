Taxis 'pirata' para chinos aterrizan en el aeropuerto

Las aplicaciones no solo ofrecen transporte puntual de un lugar a otro. En ella también aparecen rutas sugeridas a distintos lugares de la provincia tales como Ronda, Mijas, Marbella, Nerja o Puerto Banús. Málaga es la provincia andaluza en la que más opera este servicio ilegal, por delante de Sevilla, donde Díaz asegura que "ya se empieza también a ver movimiento". El responsable de Élite asegura que están tratando de instar a la Guardia Civil a que se ponga en contacto con sus compañeros en Madrid, donde "tienen más experiencia para lidiar con este tipo de aplicaciones". En la capital de España, indica, "la Policía ya tiene la orden de parar y preguntar a cualquier sospechoso de utilizar estas aplicaciones". "Hasta ahora han estado bien escondidos porque solo está en chino, ahora ya toca actuar", dice.

El modus operandi es el mismo: el turista chino contrata el servicio a través de la aplicación y una vez que llega a Málaga -ya sea por tren o por avión-, el coche ya le está esperando para recogerlo en el parking de la estación o el aeropuerto, donde no existe el control que hay en la zona de taxis o de servicios contratados. Un negocio por el que no se rinde cuentas ante la administración tributaria como sí hacen los VTC que operan por los cauces legales. Los conductores de los vehículos son particulares de origen chino que se ponen en contacto con los turistas a través de la aplicación. El único valor añadido del servicio al de un transportista profesional es el conocimiento de la lengua asiática, circunstancia que sirve de excusa para los precios elevados que aparecen en la aplicación. "Hay servicios que los transportistas profesionales los cobran por 30 euros y en la aplicación aparecen por 50. Se aprovechan, porque es un chino que conoce Málaga a la perfección y saca partida de ello a los suyos", indica Guillermo Díaz, presidente de Élite Taxi Costa del Sol, dependiente de Élite Taxi, federación que ha denunciado la actividad de las aplicaciones al Ministerio de Fomento.

El pastel de la movilidad en Málaga lleva meses contando con un comensal no deseado: taxis pirata de origen chino que se dedican de manera exclusiva a pasajeros de dicha nación asiática. Estos vehículos operan sin la licencia propia de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) y ya son visibles tanto en el aeropuerto como en los aledaños a la estación de tren María Zambrano. Funcionan a través de un par de aplicaciones móviles, Huan Bao Che y 168, y tras su desembarco inicial en Madrid y Barcelona el gremio del taxi ya los está viendo en la Costa del Sol.

Base de datos para denunciarlos

El taxi malagueño no se va a quedar de brazos cruzados ante el auge de estas aplicaciones chinas. El presidente de la Asociación Unificada de Autónomos del Taxi (Aumat), José Royón, propondrá al sector que contribuya a la creación de una base de datos en la que se registren los vehículos que los taxistas detecten que pertenecen a alguna de las dos aplicaciones chinas: "Vamos a pedir a los compañeros que cuando vean algún coche de esas características que nos pasen a algún miembro de la junta [de Aumat] la matrícula y el modelo para actuar y que la Policía Local y la Guardia Civil empiecen a recolectar datos". Royón asegura que es complicado actuar contra este tipo de negocio foráneo, debido a la barrera del idioma: "Si un conductor de estos llega con un letrero escrito en chino hecho a mano o en ordenador, ¿quién sabe lo que eso significa? Quizás está ofreciendo servicio de taxi sin el permiso para ello". El responsable del gremio considera que los servicios de taxi pirata se están extendiendo "como un cáncer" por la provincia, ya que la movilidad en la Costa del Sol "es un negocio con mercado". "Nosotros tenemos que luchar en la medida de lo que podamos con eso, pero quien tiene que aplicar la ley es la administración", apunta el responsable de Aumat, quien indicó que la Policía Local "estaría encantada" de colaborar más a fondo en la detención y desarticulación de este tipo de negocio ilegal si no fuera porque "no tienen todos los medios y personal que necesitan, el problema es que tienen que cubrir demasiado".