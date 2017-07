Técnicos alertan de la complejidad de hallar suelo para un gran hospital

Ayer se reunieron los expertos de la comisión de Salud que estudia el diseño hospitalario de Málaga con el grupo de trabajo del Consejo Social sobre esas infraestructuras. Al encuentro asistieron técnicos de Urbanismo que lanzaron una advertencia: encontrar suelo para un gran hospital en la capital no será imposible, pero sí complejo. Recordaron que en la zona este no hay metros suficientes y en la parte oeste, la servidumbre aeroportuaria lo complica. De todos modos, los técnicos urbanísticos aclararon que primero tendrán que conocer el diseño del proyecto de hospital para buscar el encaje en la ciudad.

"No han dicho que no se pueda hacer, sino que no será fácil. No pusieron el suelo como un inconveniente absoluto, sino como una dificultad", aclaró uno de los asistentes a la reunión por parte de Salud. En el encuentro, también tomaron parte representantes de UGT y CCOO. Los sindicatos reclaman a Salud que además de los grupos que ha creado -hay un comité técnico, otro asesor y 14 subgrupos por especialidades-, dé señas inequívocas de su apuesta por un proyecto hospitalario para Málaga incluyendo partidas en los próximos presupuestos.

Representantes de Salud ratifican la apuesta de la Consejería por Málaga

"Reclamamos que haya un compromiso público con sustento presupuestario", dijo Antonio Herrera, representante de CCOO. Por UGT, Juan Miguel Contioso, también exigió que haya "asignación presupuestaria". Desde ambas organizaciones, también se ha demandado más celeridad en el análisis de las necesidades y soluciones en el que trabajan más de 200 profesionales bajo la coordinación del ex consejero de Salud, José Luis García de Arboleya. Cuando a finales de marzo echaron a andar los trabajos para diseñar el futuro hospitalario y de infraestructuras de la provincia, la Consejería estimó que tardarían unos 15 meses. En teoría, faltaría por lo tanto en torno a un año. Pero los colectivos representados en el Consejo Social temen que luego venga el verano de 2018, luego la campaña para las elecciones autonómicas de 2019 y finalmente el cambio de legislatura. "El tiempo es excesivo y unas autonómicas distorsionarían estos trabajos. Le hemos advertido a los miembros del grupo de trabajo de la Consejería que Málaga no está para que se genere otra frustración en torno a este asunto", advirtió Herrera. El representante de UGT, por su parte, reclamó que "el proyecto resultante sea de la ciudadanía"; es decir, fruto del consenso y la participación.

Representante de la Consejería participantes en la reunión la valoraron de forma positiva. "Salimos satisfechos", indicaron al tiempo que ratificaron la apuesta de la Administración autonómica por la iniciativa: "Es un proyecto de compromiso con la ciudad de Málaga donde estamos todos -organizaciones sociales, vecinales y profesionales- involucrados".