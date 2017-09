Temor entra las autoescuelas ante el nuevo paro de los examinadores

Los examinadores de tráfico reanudaron ayer el paro del servicio que comenzó el pasado junio con la esperanza de una cercana reunión con la Dirección General de Tráfico (DGT) que ayude a desatascar un problema que lleva años enquistado. La misma esperanza tienen las autoescuelas, que han visto como su situación se ha deteriorado de manera notable durante el periodo estival. En un principio tuvieron que alargar las vacaciones de buena parte de su profesorado, pero en la actualidad ya han caído las primeras frutas maduras del arbol y se han producido algunos cierres.

En concreto seis en la provincia. De ese número, dos son escuelas matrices y cuatro son secciones -centros que pertenecen a las matrices-, y se espera que el número llegue a la decena antes de que finalice el mes: "Hay dos o tres más en proceso de cerrar, por lo que en torno a diez puede llegar el número de escuelas que han caído a consecuencia de la huelga", revela Antonio Martín, presidente de la Asociación de Autoescuelas de Málaga. "No podemos seguir así, de momento estamos respirando con un orificio de la nariz", añade.

La situación ronda el punto de no retorno para las autoescuelas, y de no haber solución al paro de los examinadores durante el presente mes, el sector podría colapsar. "Si el mes de septiembre no trae ninguna solución, en octubre se seguirán cerrando bastantes escuelas. De un tirón podrían cerrar un tercio de las que hay en provincia", expresa Martín. El presidente de la Asociación de Autoescuelas añade que el cierre no sería el único problema, ya que en el mismo octubre muchas de las que no corran la mala suerte de terminar su actividad podrían tener que recurrir a expedientes de regulación temporales de empleo (ERTE). "No se trataría de ninguna novedad. En Barcelona ya han hecho un ERTE a cerca de 1.000 profesores y eso nos puede tocar a nosotros el próximo mes".

Martín cree que si no hay un fin cercano a la huelga las administraciones competentes deberían tomar alguna medida: "Me da igual que se privatice el servicio, o que metan a la Guardia Civil o al ejército a hacer los exámenes, pero necesitamos que esto acabe pronto o sino terminaremos cayendo todas". Él propuso recientemente a la DGT la creación de una bolsa de trabajo formada por profesores de tráfico no pertenecientes a ninguna autoescuela, de manera que se soliciten sus servicios cada vez que haya un paro del servicio o fiesta señalada.

Por el momento, no hay señales que apunten a que una reunión entre la DGT y el comité de huelga de los examinadores esté cerca. El colectivo pide un complemento salarial que la autoridad de tráfico les prometió en 2015 para desconvocar el paro del servicio de aquel año. Sin embargo, la DGT asegura que es el Ministerio de Hacienda quien debe encargarse de ello, lo que ha desembocado en un enquistamiento de la situación. Los examinadores continuarán con la huelga los lunes, martes y miércoles durante el resto del mes.