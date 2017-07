Temor a una nueva burbuja en el sector

¿Caben más turistas en verano? Las cifras de los dos últimos años invitan a pensar que sí y los propios expertos en el sector responden con cautela ante el buen momento que viven todas las empresas relacionadas con el turismo. Los ejemplos de Magaluz o Ibiza, y la creciente "turismofobia" surgida en Barcelona, está llevando a empresarios y trabajadores a plantearse el debate sobre cómo mantener un turismo en continuo crecimiento y que sea al mismo tiempo sostenible.

"Aquí no hay turismofobia, y espero que no llegue", afirma el miembro de la patronal hotelera y director del hotel Maestranza de la capital, Francisco Moro. No obstante Moro reconoce que se están encendiendo algunas 'luces rojas' en el sector, como la falta de regulación de viviendas turísticas, que ya superan a las 9.400 plazas hoteleras sólo en la capital. La mayoría, dice, pagan sus impuestos, muchas son empresas, pero cada vez más particulares se deciden a alquilar su casa en vacaciones. "Estamos viviendo un momento muy bonito, batiendo récords, pero nos tememos que se forme una burbuja turística y aquí no tenemos otra industria y eso nos preocupa".

Los siete millones de personas que visitarán, se alojarán, comerán y gastarán su dinero en la Costa del Sol entre junio y septiembre, van a producir un impacto económico de 7.300 millones de euros, como aseguró recientemente el presidente del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, Elías Bendodo. Esta riqueza directa e indirecta que dejan los visitantes, sigue siendo la "locomotora" de la economía de la provincia.

"Debemos tener la visión no de que vengan más turistas en verano, sino de que lo hagan a lo largo de todo el año", asegura el sindicalista Gonzalo Fuentes, también partidario de la regulación de las viviendas turísticas para evitar la sobresaturación y de realizar un mayor esfuerzo en infraestructuras turísticas y municipales para que los servicios no sufran una merma en los meses de verano. Como muestra, algunos pueblos de la costa llegan a duplicar durante estos meses sus residuos urbanos.

La guerra comercial para traer turistas en temporada baja lleva años planteándose como una solución de futuro. "Hemos avanzado mucho en romper la estacionalidad", argumenta el alcalde de Torremolinos, tras constatar que las buenas previsiones de este agosto se extenderán al menos hasta octubre, aunque en menor proporción que el mes fuerte del turismo.

La competencia de las viviendas vacacionales no afecta de momento a los hoteles más exclusivos, como el Miramar, el primer cinco estrellas gran lujo de la capital que vive su primer verano tras la reapertura y total transformación de este histórico edificio. Su director, Carlos Boga, apunta que en agosto estarán llenas un 80% de sus habitaciones, tres puntos más que en julio, unos "buen os números" para el recién llegado, cuya clientela, en un 70% extranjeros, ya no busca sólo la playa sino visitar y conocer la ciudad.