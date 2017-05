Tenso debate en el puerto sobre el futuro del hotel-rascacielos

El debate sobre el proyecto del hotel-rascacielos en el puerto de Málaga provocó ayer una nueva disputa entre los que avalan la idea y los que la rechazan. El hotel del puerto: Sí o no. Era el nombre de la conferencia que organizó UGT en el Instituto de Estudios Portuarios con la particularidad de que la mayoría del auditorio y la mitad de los ponentes eran claros defensores del no, por lo que el presidente de la Autoridad Portuaria, Paulino Plata, y el arquitecto que ha diseñado el proyecto, José Seguí, fueron continuamente cortados e increpados por el público en sus respectivos discursos y se vivieron algunos momentos de tensión, máxime cuando se trató el posible impacto paisajístico y de tráfico del edificio.

El primero en hablar fue Juan Antonio Triviño, responsable de UGT en el puerto. Criticó el impacto paisajístico del hotel "porque es algo que además no se puede eliminar sino que va a estar ahí siempre", pidió "aclarar las dudas sobre si la tramitación del proyecto es correcta y cuál es el horizonte", y consideró una "tomadura de pelo" el informe realizado por una consultora malagueña que señala que el impacto en el tráfico o visual será mínimo.

Acto seguido tomó la palabra el arquitecto y ex concejal Carlos Hernández Pezzi, quien atacó duramente a esa consultora. "Ha debido de pensar que somos todos ciegos o un poco deficientes porque decir que el proyecto no tiene impacto es difícil de tragar". El arquitecto aseguró que el futuro edificio "atenta contra las más elementales normas del paisaje, va contra la mera razón" y criticó que "no se han planteado alternativas de otro nivel ni en otro sitio". Hernández Pezzi destacó que el hotel "va a causar problemas ingentes en la construcción", dijo que "va a expulsar a los residentes de la zona" y denunció que "es una decisión unilateral de la Autoridad Portuaria y del alcalde de Málaga, que ya llevaba un proyecto así en su programa electoral".

Le llegó el turno a Plata. En primer lugar explicó que el puerto tiene "dificultades económicas" porque factura 16 millones de euros al año y debe 44 millones en créditos, a la vez que tiene que pagar otros 6,4 millones en nóminas y los gastos comunes. Por tanto, este tipo de proyecto sanearía las cuentas pues, según dijo, ingresaría unos 43 millones de euros en los 50 años de la concesión. Plata defendió que la integración puerto-ciudad se está haciendo en toda España y Europa, que el uso hotelero en el dique de Levante se contempla desde el año 2010, que hay estudios que justifican la necesidad de este tipo de hoteles de lujo en la capital y que "se somete a leyes de todo tipo, por lo que nadie está improvisando nada ni es ninguna ocurrencia".

En la misma línea fue José Seguí, quien subrayó que el plan especial permite la construcción de un hotel en el dique de Levante y destacó que se generarán 1.280 puestos de trabajo directos e indirectos en la construcción y 350 en su gestión. Seguí aseguró que "el impacto del edificio es reducido porque la visión al mar desde esa plataforma es nula porque la tapa un muro de siete metros y la estación marítima", a la vez que indicó que genera un mayor impacto visual los edificios de viviendas de La Malagueta. "El hotel son 135 metros y las grúas del puerto miden 115 metros", afirmó como otro ejemplo.

En la mesa había cinco personas. Dos defensoras del sí y dos del no. En medio estaba Francisco Sarabia, decano del Colegio de Arquitectos, quien reconoció que "más allá del posible beneficio turístico no le veo mucho más". Sarabia destacó que "nadie quiere aeropuertos sin aviones, ni estaciones sin trenes, pero tampoco debemos proponer solares baldíos como alternativas". El decano de los arquitectos recordó que la Gerencia de Urbanismo ya propuso un hotel en esa zona incluso de mayor altura "pero hasta que no lo hemos tenido encima no hemos sabido reaccionar", por lo que consideró necesario que sea la ciudad la que decida si se hace o no el hotel en esa zona del puerto.