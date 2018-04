La 'Thai Street Food' llega como novedad a Just Eat gracias al acuerdo con PadThaiWok

PadThaiWok y Just Eat han cerrado un acuerdo global por el que la franquicia incorpora sus restaurantes a la plataforma Just Eat.

PadThaiWok que opera desde 2009 como franquicia, es pionera en España de la Thai Street Food y llega a la app de Just Eat con comida fresca, sana y preparada al momento con platos como el Pad Thai, típicos Noodles Stir-Fry de las calles de Bangkok, arroz salteado al wok, currys especialidades, ensaladas y mucho más. La comida callejera tailandesa es un auténtico lujo para el paladar, considerada así por la mayoría de gastrónomos por la calidad de producto, la riqueza de sabores y la forma de prepararlo.

Con este acuerdo, PadThaiWok ha aumentado sus ventas en más de un 200% en la plataforma Just Eat en menos de un año. La cadena líder en comida tailandesa ha visto crecer sus ventas a domicilio en 2017, especialmente en las provincias de Málaga, Madrid y Valencia, donde se han concentrado la mayoría de pedidos mediante la app o la web de Just Eat.

La unión de PadThaiWok y Just Eat deja visibles las costumbres de los usuarios al pedir comida asiática a domicilio: piden los domingos y repiten sus platos favoritos. La tendencia es clara, los usuarios suelen hacer sus pedidos el mismo día de la semana y suelen pedir alguno de los platos estrella de la cadena.

En palabras de Manuel Alcalá, director general de PadThaiWok sobre la unión con Just Eat y la experiencia que han obtenido en este tiempo: "Para nosotros Just Eat es un canal de venta cada vez más importante. Tenemos muy claro que ya forma parte de nuestras estrategias de marketing como nuevo canal de ventas y por eso nos encanta trabajar con Just Eat", afirmó.

La unión entre PadThaiWok y Just Eat favorece además la variedad de tipos de comida de la plataforma líder en comida a domicilio, pues supone ampliar todavía más su oferta de restaurantes a domicilio.

PadThaiWok, lo mejor de la comida tailandesa

En PadThaiWok tienen una oferta en la que la amplia variedad de comida y bebida tailandesa es la principal seña de identidad. La cadena dispone de 33 restaurantes en España y está en plena expansión en el territorio nacional para acercar al público lo mejor de la comida tailandesa dotándola de un toque de modernidad que ha revolucionado el concepto de cocina asiática en España.

Sobre Just Eat

Just Eat Plc es líder mundial en el sector de comida a domicilio. La compañía tiene su sede en Londres y usa lo mejor de la tecnología patentada para ofrecer un servicio de pedidos online rápido y eficiente, dando servicio a 19.6 millones de clientes y con un total de 78.700 restaurantes adheridos en todo el mundo. Just Eat es miembro del Índice FTSE 100. La enseña tiene una red de 7.000 restaurantes en toda España, entre los que se pueden encontrar algunas de las cadenas más importantes del sector, y supera el millón de usuarios activos.