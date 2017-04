Tiempo de política ficción

Con el paso de los años uno acaba por darse cuenta de que entre los ejercicios que más rédito da en este país, crédulo hasta niveles insospechados, está el de practicar la política ficción. Tan de moda está ahora eso de los juegos y las plataformas virtuales, que no son otra cosa que las maquinitas de toda la vida pero sofisticadas a lo bestia, que se me ocurre plantear la posibilidad de crear una competición dirigida a mandatarios de todo tipo y nivel, con el sano objetivo de ver quién se lleva el galardón de ser el que más humo vende. Candidatos no faltarían, eso seguro.

A sabiendas de que tal ocurrencia no va a ser bien acogida, es menester abundar en el análisis de la ficción que hay detrás de instituciones reales. Y si hay un exponente que acapara buena parte de ese, digamos, escenario ilusorio es el de las promesas que tan alegremente hacen diputados, ministros y gobernantes y que en tan pocas ocasiones se cumplen. Incluso, para dar más lustre al asunto, hasta son capaces de comprometerlas por escrito, en forma de inversiones programadas.

Para no ir muy lejos, el pasado viernes el Consejo de Ministros, que es el que mueve los hilos del país, dio luz verde a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) diseñados para el año presente. Los interesados en saber qué le depararán las cuentas a la provincia de Málaga tendrán de esperar a que el documento haga su entrada en el Congreso de los Diputados, hito que, a priori, está fijado para el martes. Ese será el día en que, como todos los ejercicios pasados, se podrá precisar con números hasta dónde llega el nivel de cariño que Mariano Rajoy y su Ejecutivo dan a nuestro territorio. Y, por qué no, también se confirmará cuál es el peso cierto de esos parlamentarios que dicen representar los intereses de aquellos votantes que hace algo menos de un año los eligieron en las urnas.

En función de si la partida de inversiones es más o menos elevada se medirá el apego que el presidente ya sí ha mostrado, sin disimulo, a Cataluña. El punto de partida son los 246 millones que la Administración general dijo hace ahora año y medio iba a desembolsar a lo largo de todo 2016. Aunque, a la espera de que el bueno de Montoro pose a las puertas del Congreso, no está demás preguntarse qué de todo aquello que se dijo se ha visto refrendado por los hechos.

Un análisis que, como era de esperar, pone en evidencia a todos los que optaron por creerse a pies juntillas lo que se anunció. Un simple repaso a los números más cercanos en el tiempo convalida la tesis de que tanto paso por las urnas no ha sentado nada bien a eso gestionar. Sirva de ejemplo que por más elevada que fuese la partida reservada para la obra del AVE entre Antequera y Granada, la misma sigue sin permitir a viajar entre ambas localidades a bordo de un tren de alta capacidad. Y, por lo que sabemos ahora, no podrá hacerse en el mejor de los casos hasta 2018.

La cuestión ferroviaria es, sin discusión, de las peor paradas en lo que a actuación gubernamental se refiere. Disculpado el actual ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, por el poco tiempo que acumula con la cartera bajo el brazo, merece un recordatorio especial Ana Pastor, actual presidenta del Congreso, y hasta no hace muchos meses titular de Fomento. La memoria, endeble para muchas cosas, confirma que fue la señora Pastor la que ya en los primeros meses de 2014 se atrevía incluso a asegurar que el estudio de viabilidad de la prolongación del tren desde Fuengirola hasta Marbella iba a estar listo en el otoño de ese mismo año.

Unos meses después, en enero de 2015, decía que ese mismo estudio iba a estar para abril. Hubo que esperar a noviembre para saber, por medio de una respuesta parlamentaria, que el estudio estaba en su recta final. Algo es algo. Desde ese momento hasta ahora, el citado documento está inmerso en el prolijo proceso ambiental, al que aún le quedarán algunos meses por delante.

Lo ocurrido con este proyecto se asemeja a lo sucedido con otras actuaciones de este mismo departamento. Sirva de ejemplo el acceso norte al aeropuerto, para el que se consignaron 5 millones para 2015 y otros 5 millones para 2016. Ni en uno ni en otro ejercicio ha tenido lugar el arranque del proyecto ni siquiera la licitación de la obra. Y ¿qué pasa con el baipás que se pretendía ejecutar en el municipio de Almodóvar del Río para, con una obra relativamente barata, acortar los tiempos de viaje entre Málaga y Sevilla? Pues más de lo mismo.

A finales de 2014 fue cuando se anunció la propuesta de Fomento de ir adelante con esta idea, incluyendo dinero para realizar los trabajos técnicos necesarios al ejercicio siguiente. Y para dar solidez al compromiso, la propia ministra de Fomento llegó a afirmar, el día 28 de octubre, que cabía la posibilidad de que las obras de esta solución económica se impulsasen a lo largo de 2015.

Seguro que Pastor no quería, seguro que se dejó guiar y que, como tan decía Juan Fraile, nadie cayó en la cuenta de que una obra no es como un huevo que se echa a freír. Sea por lo que fuere, la realidad nada tiene que ver con la ficción que se quiso vender en su momento. Hoy, ese proyecto innovador está estancado en el procedimiento de análisis ambiental, un estado de parálisis que viene arrastrando desde abril del año pasado. Mayor es el olvido que pesa sobre los Baños del Carmen, que ahora sí, parece que será merecedor de dinero suficiente para ejecutar los ansiados diques marinos, con los que proteger el antiguo balneario.

Queda demostrado que la ficción siempre es más atractiva para el espectador que la realidad. Hay que ver ahora qué película nos cuentan con los presupuestos.