Tiendanimal capta 60 millones de euros para crecer en España y Portugal

La empresa malagueña Tiendanimal, una de las firmas líderes en comercio físico y on line de productos para mascotas en España, está creciendo a pasos agigantados y de aquí a 2020 pretende dar un nuevo salto que consolide su privilegiada posición. Para conseguirlo se ha financiado con 60 millones de euros que ha obtenido por tres vías. La más importante ha sido un préstamo de los fondos de deuda Muzinich y LGT que no implica una entrada en el accionariado. La segunda corresponde a una ampliación de capital de los socios -Miura Private Equity mantiene la mayoría de los títulos y el resto es del equipo directivo-, mientras que la tercera es la aprobación de una línea de circulante con el banco Santander.

Con ese dinero, explican desde la compañía, Tiendanimal "se asegura la financiación necesaria para su estrategia de expansión que aspira a alcanzar las 100 tiendas en 2020". En estos momentos cuenta con 35 tiendas físicas tras un goteo constante de aperturas en los últimos meses y se pretende triplicar en los próximos dos años. La mayoría de los nuevos establecimientos estarán en España, aunque también se abrirán varios centros en Portugal a corto plazo y, según explica el director general, Rafael Martínez-Avial, "más adelante no descartamos abordar un crecimiento a través de tiendas físicas en otros países".

La compañía es líder en productos para mascotas y factura 70 millones de euros

La firma malagueña vende sus productos en España, Portugal, Francia e Italia y, pese a la fortaleza de sus tiendas, su canal on line mueve en torno al 60% de los ingresos y es lo que le permite comercializar sus productos más allá de los Pirineos. En total, posee 900.000 clientes en esos cuatro países y un catálogo con 30.000 referencias que les ha permitido cerrar el año 2017 con una facturación de 70 millones de euros y en 2018 esperan llegar hasta los 100 millones de euros.

"Esta estrategia garantiza la consecución de nuestro ambicioso plan de expansión, consolida al proyecto Tiendanimal como líder omnicanal del sector en nuestro país y nos permite continuar creciendo dentro y fuera de España", añade Martínez-Avial, quien precisa que la compañía cuenta con una plantilla de unas 550 personas. Tiendanimal fue fundada en 2006 por el doctor de Bilogía Marina José Antonio Alarcón y por el economista argentino Jorge Goldberg. Ambos tenían mascotas y vieron que había un importante nicho de mercado por cubrir porque las tiendas a las que acudían para comprar productos para sus animales no les ofrecían todo lo que querían. Crearon una tienda on line con 4.000 referencias, siendo así una de las pioneras en el comercio electrónico en España pues no hay que olvidar que en 2006 no había las facilidades actuales para adquirir productos a través del teléfono móvil.

Seis años después, con la marca ya consolidada en la red, decidieron abrir su primera tienda física en Málaga. La idea no era tener un establecimiento de comida, mobiliario y juegos para animales como cualquier otro sino grandes centros de unos 1.000 metros cuadrados en los que, además de todos esos productos, hubiera una consulta veterinaria, peluquería y hasta un spa para las mascotas. El concepto funcionó y fueron inaugurando más locales en otros puntos del país, siendo la inversión alta pues son tiendas propias que requieren un amplio tamaño y una plantilla de unas diez personas por establecimiento. En 2014 entró en el capital el fondo catalán Miura Private Equity para dar fortaleza económica y en octubre de 2016 anunciaron la obtención de una financiación de 15 millones de euros de los cuales 11 correspondían a un préstamo de BBVA, Santander y Popular y los cuatro restantes procedían de Miura, que tiene la mayoría de las acciones. Ahora vuelven a reforzarse económicamente para ser más grandes.