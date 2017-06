Tirarlo todo, por ejemplo

Nadie hizo referencia a la posibilidad cuando el Ayuntamiento convocó el concurso de ideas, ni mucho menos cuando se armó la marimorena con el humillado y ofendido Antonio Banderas. Pero la ocurrencia de derribar la manzana de los cines Astoria y Victoria y ganar el suelo para la Plaza de la Merced está ganando algunos adeptos que ya no se avergüenzan de poner esta opción sobre la mesa en las redes sociales. Eso sí, en la municipalidad Eduardo Zorrilla ha mostrado su preferencia por esta actuación al frente tanto de IU como de Málaga para la Gente. Y hasta el entonces concejal de Cultura Damián Caneda apuntó en 2012 que si nadie ofrecía una solución satisfactoria para el uso del inmueble, igual lo pertinente era tirarlo todo. Hay quien apuesta por poner árboles y cosas que den sombra, lo que desde luego sería de agradecer. Si en un futuro se sometiera la decisión definitiva a la voluntad popular (pero en serio, no como la votación aquella que se llevó a cabo en las redes a cuenta del concurso de ideas), la opción de no construir edificio alguno y crear una extensión abierta al tránsito peatonal que incluyera la Plaza María Guerrero debería contemplarse, como debió contemplarse ya en el mismo concurso de marras. Si es que realmente se trata, claro, de tener en cuenta todas las opciones. Que a lo mejor no es así. La principal objeción a esta posibilidad viene del gasto que hizo en su día el Ayuntamiento de veinte millones de euros (apunten algunos más en la cuantía total) para adquirir la manzana con la intención de construir viviendas de lujo. Derribar ahora un edificio después de dejarse en él semejante cantidad no parece desde luego muy de recibo. Pero ocurre que el tiempo pasa, la ruina lo devora todo sin remisión y el Ayuntamiento sigue sin saber qué hacer con los puñeteros cines y todo lo que hay encima. ¿Significaría una ampliación de la Plaza de la Merced, necesariamente, que esos veinte millones se han arrojado al desagüe? ¿Más aún cuando la rehabilitación del edificio que sigue en pie suena ya a cuento de hadas y la de construir otro casi lo mismo? ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de hacer de la Plaza de la Merced una plaza, algo que, para ser honestos, no es todavía y tal vez no ha sido nunca? El problema es que cuando este Ayuntamiento decide hacer una plaza deja en la ciudad cosas como la Plaza de Camas, que tampoco es una plaza (llamar plaza a una mera intersección adornada con cuatro arbolitos resulta un tanto fraudulento, aunque pongan columpios). Es decir, si se trata de tirar el Astoria y el Victoria para abrir otro carril al tráfico, dejar un sequeral yermo o ganar otra terraza para El Pimpi, lo mejor será que no, que construyan algo. Ahora bien, ¿es posible construir una plaza, una plaza de verdad, un lugar donde estar y no sólo por el que pasar, que sirva de área de encuentro para vecinos y familias, exclusivo para el tránsito peatonal, cómoda, apetecible, amable, con su sombra y con un diseño urbano contemporáneo y de vanguardia? ¿Una plaza por la que diéramos por buenos los veinte kilos? Yo diría que sí. Alguien debe saber cómo hacerlo. Igual estaría bien convocar un concurso de ideas. En horizontal.

De todas formas, constituyen una (amplia) mayoría quienes prefieren tener aquí un edificio de uso cultural. Imagino que la idea de no construir entraña una postura peligrosamente subversiva en una ciudad como Málaga, entregada a las glorias del ladrillo muy a pesar de la crisis. Sobre todo si la broma ya le ha costado a las arcas públicas un buen dineral. Resulta complicado resistirse al sueño de ganar un nuevo equipamiento cultural (aunque le añadamos veintitantos espacios comerciales y hoteleros, como en el proyecto de Banderas y José Seguí), porque corre uno el riesgo de quedar como un cazurro. Sin embargo, con todos los respetos, el equipamiento cultural que verdaderamente necesita Málaga hoy día es su Biblioteca Provincial en San Agustín, otra ruina creciente. Pero este atraso no parece ser lo suficientemente grave entre la sociedad malagueña como para convocar una manifestación y pedirle al Gobierno que actúe de una vez. A ver si se indigna algún actor famoso y hacemos un poco de ruido.