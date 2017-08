Toca madrugón

Las más de cien casetas vacías que componen el recinto son ahora maquetas evocando el escenario de una película del Viejo Oeste. Apenas dos personas, a las que el amanecer les ha pillado por sorpresa, deambulan bajo farolillos de colores mientras buscan desorientados el camino que les lleve de vuelta a casa. La embriaguez de la noche, el alumbrado de sus adornos y el runrún de la música no son más que recuerdos de una resaca que los empleados de Limasa se apresuran a eliminar de las calles. Una patrulla recorre cada recoveco vigilando la nada cuando, al fin, aparecen los primeros trabajadores de las casetas.

Basta entonces con despistarse unos minutos para que la imagen inhóspita que se veía antes se convierta en una secuencia animada sobre las rutinas y preparativos de un nuevo día de feria. Ya no hay candados cerrados, sino puertas abiertas que permiten la entrada de cajas de comida y barriles de cerveza para satisfacer los antojos de todos los feriantes que hoy se darán cita en el Real de la Feria.

Trabajar en una caseta -más si pertenece a una peña- supone que a la hora de darle los buenos días al negocio no hay rangos ni distinciones que te permitan ausentarte de cargar sillas, colocar mesas, instalar barriles, levantar cajas de comida, adornar paredes y techos o cocinar. Si, por ejemplo, entra a La Peña de la Asunción y pregunta por presidente, Jaime González levantara la misma mano derecha con la que sujeta un cuchillo con el que habrá estado pelando un saco sin fondo de patatas desde hace más de media hora junto a sus compañeros. Si, por el contrario, hace lo mismo en la Peña Los Ángeles, Dionisio Hinojoso no perderá mucho tiempo contigo porque le dirá que las sillas y las mesas no van a ponerse solas.

La mañana está acabando y se acerca el mediodía. Los cortadores de jamón afilan los cuchillos, las cocineras echan aceite sobre la placa de la paella, los parrilleros colocan la carne sobre las rejas de metal y los camareros desempolvan carteles que anuncian que los pinchitos cuestan 3 euros, las berenjenas fritas 4, los espetos 6, la parrillada 15 y la degustación es "gratuita".

Las mesas ya están correctamente dispuestas, los decorados adornan las paredes y los relaciones públicas se acercan, sonrientes y persuasivos, a las primeros grupos que se distinguen por llevar abanicos de colores en sus manos, flores en el pelo y sombreros en la cabeza. Las carnes ya se fríen, el agua del arroz rompe a hervir y las láminas de jamón se acumulan en un plato tras haber sido cortadas con la precisión de un cirujano. El flamenco se ha convertido en tendencia en todos los altavoces y las primeras cervezas que caen en cascada a través de los grifos se empiezan a servir. Ahora sí, el Real de la Feria ha despertado tras solo unas horas de sueño y está de nuevo listo para el comienzo de un nuevo día.