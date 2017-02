"Toda la vida se ha volado y se vuela", afirma el alcalde de Valle de Abdalajís

"Toda la vida hemos estado limitados por el CTR, pero toda la vida se ha volado y se sigue volando". Con estas palabras responde el alcalde de Valle de Abdalajís, Víctor Manuel Castillo González, a este periódico cuando se le pregunta por las razones de que el municipio siga siendo epicentro de los vuelos en parapente en la provincia de Málaga y ello a pesar de estar prohibido por su potencial afección sobre los vuelos que aterrizan y despegan del aeropuerto de la capital de la Costa del Sol. "No tenemos comunicación alguna de que esté prohibido", dice primero el regidor para, momentos después admitir que "la prohibición existe desde hace años". "Llevamos 30 años con esta actividad", apostilla, subrayando el peso que la misma tiene como fuente de ingresos para los negocios del municipio. "Siempre nos hemos basado en ello porque somos la capital del vuelo; voy defender el parapente a capa y espada", sentencia. Con este fin, desde el año pasado, el Ayuntamiento, en colaboración con la Federación Andaluza de Deportes Aéreos (Feada) para poder regularizar la actividad. "Somos los primeros interesados; estamos trabajando en ello", comenta el alcalde, quien indica que de lograrse un acuerdo con los entes estatales "podríamos poner una persona en las zonas de despegue; queremos que Aena nos diga qué tenemos que hacer". Sobre el incidente de marzo de 2016, el regidor lo tiene claro: "era un loco, que se hizo un selfie con el avión". "Reaccionamos para intentar investigar quién era, porque no son todos; esa persona no va a volar más en el valle", añadió.