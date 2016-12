"Todavía no lo tengo asimilado, pero tengo claro que le voy a comprar un piso a mi hija"

"¿Me ha tocado? ¿Cuánto?" Apuntó los seis dígitos en un papel y se fue hasta la administración número 1 de Fuengirola, en la avenida Conde de San Isidro, que este jueves ha entregado 52 décimos agraciados con 6,5 millones de euros, parar comprobar que su boleto era realmente uno de los premiados con el segundo premio de la Lotería de Navidad. "He visto en la tele que el número estaba premiado, pero no sabía con cuánto", ha explicado Fina, natural de Valencia, pero que reside en el municipio desde hace más de 40 años. "Todavía no lo tengo asimilado, pero estoy muy contenta", ha comentado.

Abrumada aún por la avalancha de periodistas interesados en conocer su historia, Fina no se lo pensó dos veces cuando le preguntaron qué haría con los 125.000 euros que le correspondían por su décimo premiado. "Le voy a comprar un piso a mi hija", sentenció. Su hija, de 33 años, vive con ella ya que aún no ha podido independizarse, aunque trabaja.

Los propietarios de la administración de lotería ya repartían el cava y aperitivos entre los vecinos que quisieron sumarse a la fiesta cuando Fina se acercó tímidamente al escalón de la tienda, de la que es cliente habitual. "Compro a veces aquí, una vez ya nos tocó un pellizquito, pero no tanto", relató, esta vez con una copa de cava en la mano, mientras sostenía el cartel con el número premiado, el 04.536. "Yo quería un número bajo y menos mal que compré ese", agregó.

Fina ha sido la única agraciada conocida este jueves con un décimo del segundo premio en Fuengirola. Según relató el lotero de la administración, Santiago Garrido, antes había pasado un joven por allí "que había comprado un décimo aquí pero que no estaba seguro de uno de los números y se ha ido corriendo a su casa a buscarlo para comprobarlo".