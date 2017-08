"Todavía hace falta mucho feminismo porque sigue habiendo desigualdad"

Meli Galarza es conocida por su lucha feminista a favor de la igualdad. Desde hace más de medio año, esta abogada es la presidenta de la Plataforma contra los Malos Tratos a Mujeres Violencia Cero.

-Se ha mejorado la legislación contra la violencia de género y se han adoptado muchas medidas, pero siguen muriendo mujeres. ¿Qué más se puede hacer?

-Lo más importante que hay que hacer es desarrollar la Ley de Violencia de Género. Es una ley que tiene muchos ámbitos por desarrollar. Sobre todo en el aspecto educativo porque es la asignatura pendiente para atajar el problema en su raíz. La raíz de la violencia de género es la desigualdad que existe entre los hombres y las mujeres. Por lo tanto lo que hay que hacer es desarrollar esa ley.

-¿Qué medidas podían tomarse en el ámbito educativo?

-Todas las que establece la propia ley y que se deberían desarrollar. Pero creo que se debería educar a los niños y a las niñas en unas relaciones afectivo sexuales en igualdad. Esto no es nada fácil. No sólo hay que hacer cuestiones puntuales con los chicos y con las chicas, sino también con la construcción que hacen en sus relaciones.

-¿Hay recursos suficientes contra la violencia de género?

-No, nunca hay recursos suficientes. Además, el Gobierno actual ha reducido las partidas presupuestarias contra la violencia de género. En tercer lugar, es necesario implementar medidas que tienen que ver con la educación y la sanidad. La lucha contra el terrorismo machista necesita de dinero. Por eso cuando reivindicamos el pacto de Estado desde el movimiento feminista, exigimos dotación presupuestaria. Ese pacto ya se ha firmado, ya ha llevado al Congreso y el Senado. Ha sido apoyado por todos los grupos con la abstención de Unidos Podemos, pero desde nuestro punto de vista no lleva una dotación presupuestaria suficiente. Estamos hablando de que [en lo que va de año] han sido asesinadas 66 mujeres y ocho menores. ¿Qué hace falta para que se ponga dinero para paliar esto?

-¿Por qué lo llama terrorismo?

-Lo llamamos terrorismo porque está basado en el terror que ejercer algunos hombres sobre algunas mujeres. La violencia es estructural porque a todas las mujeres se nos educa en el miedo. No es estructural porque todos los hombres sean violentos. Las niñas hemos aprendido la frase de 'ten cuidado con la falda, con la noche, con ir sola'. Es una educación hacia las mujeres basada en el miedo por lo que nosotros definimos a la sociedad como estructuralmente violenta. La mitología griega está llena de hombres violentos y violadores.

-Hay quienes tachan a las feministas de feminazis...

-Lo de feminazis en sí mismo define a quien lo dice porque no entiende que el feminismo es la lucha por la igualdad. Y que nos llamen radicales incluso nos podría llenar de orgullo en el sentido de que queremos ir a la raíz que está en la desigualdad estructural entre hombres y mujeres.

-Hay violencia de género entre adolescentes que se han criado en un mundo con más igualdad ¿Cómo se explica esto?

-Hay una asignatura pendiente que tiene que ver con las relaciones afectivo sexuales entre los jóvenes. Es verdad que las niñas tienen más opciones de elegir. Entre la capacidad de elección de mi abuela y la de mi hija, no hay color, pero en las relaciones afectivas con los chicos sigue habiendo una cultura de que el chico está por encima de la chica. Además, seguimos con la idea de que él es activo y ella es pasiva. Eso determina mucho el tipo de relación.

-¿Qué haría en el lugar de Juana Rivas?

-Como decía María Zambrano, sentipienso a Juana y a sus hijos cada segundo... Si el sistema judicial no tiene herramientas para proteger, cuidar y salvaguardar la vida de dos menores de un hombre que, no lo olvidemos, ha sido condenado por maltrato, es el sistema el que falla. Tampoco debemos olvidar que esos hijos también son considerados víctimas de violencia de género. Así, ella es otra madre coraje. Y, como ha manifestado la constitucionalista Mar Esquembre, yo también estoy convencida de que falla para las mujeres la interpretación y aplicación de la normativa. Es lamentable que una madre se vea forzada a desobedecer la ley para proteger a sus hijos ante el miedo de que puedan hacerles daño. De ahí que llevemos tanto tiempo reivindicando que la ley no debe obligar a los hijos e hijas a ir con su maltratador.

-¿Hacen falta más casas de acogida?

-Siempre hacen falta más recursos y siempre hace falta una gestión eficaz de los recursos que existen. No estoy diciendo que no sea eficaz, digo que hace falta tener capacidad de saber si es o no es eficaz. Sí, probablemente sí; hace falta tener más recursos para las mujeres víctimas de violencia de género. Hacen falta más recursos para cuando están siendo víctimas de violencia de género, dan el paso, denuncian y se separan de sus maltratadores y a posteriori. Porque las huellas que deja en las mujeres y los niños no es algo que se solucione de un día para otro. Hay unas secuelas que se quedan mucho más tiempo.

-¿Qué le parece la campaña Cómeme to er higo de Vélez?

-La he denunciado. Y también me parece terrible la campaña de la avioneta en las playas de Málaga anunciando el Scándalo. La campaña de Vélez me parece un horror porque es la objetivización de la mujer como tantas otras campañas publicitarias; además es soez. Contribuye a esa sociedad desigual en la que las mujeres se convierten en un objeto sexual y los hombres tienen derecho al acceso a las mujeres. Eso es un caldo de cultivo que al final mantiene esa desigualdad.

-¿La prostitución es una forma de violencia contra la mujer?

-Sin lugar a dudas; es violencia contra las mujeres.

-Y si es una forma de violencia, ¿qué se puede hacer?

-Hay ejemplos de políticas que se han llevado a cabo. En el Ayuntamiento de Sevilla se ha hecho un plan integral muy bueno para tratar la prostitución y para poner al servicio de las mujeres prostituidas elementos que le hagan poder incorporarse a la sociedad. No me gusta comparar Málaga con Sevilla porque no me parece que sea constructivo, pero la ordenanza del Ayuntamiento de Málaga castiga a las mujeres prostituidas.

-Hay una ordenanza del Ayuntamiento de Málaga que se va a modificar para prohibir la publicidad vejatoria hacia la mujer...

-Hemos participado en la mesa técnica que se hizo a propuesta del PSOE. La modificación de la ordenanza de convivencia ciudadana -que es donde al final metimos todo lo que tenía que ver con la publicidad- después de dos años todavía no ha visto la luz. Los cambios no recogen todas las reivindicaciones del movimiento asociativo feminista y de mujeres, pero por lo menos empezamos a decir que 'esto no puede ser en nuestra ciudad'. Es un punto de partida, pero todavía no ha llegado al Pleno municipal.

-¿Aún hace falta feminismo?

-Muchísimo. Hace falta mucho feminismo porque sigue habiendo mucha desigualdad. Además, cada vez que el feminismo da un paso, hay un rearme del patriarcado y del machismo que hace que el feminismo sea más necesario. Y se van sucediendo nuevas formas de mercantilización y de uso de las mujeres. Por ejemplo, los vientres de alquiler.

-¿Por qué están en contra de la maternidad subrogada?

-Nosotros somos un movimiento internacional. No somos las mujeres de Occidente, sino del mundo. No podemos aceptarlo aunque en España hubiera una regulación muy limitante para los vientres de alquiler, que fuera altruista y entre familiares. Porque hay un mercado a nivel global. No podemos sustraernos de la globalización que existe en el mercado.

-¿Entienden que es un uso del cuerpo de la mujer?

-Sí, porque genera que haya granjas de mujeres en países donde esto está permitido, como Ucrania o la India. No podemos dejar de pensar que estamos en una aldea global.

-¿Y hablando de aldea global, qué pueden hacer los hombres y mujeres de Málaga contra las mujeres que no tienen igualdad en otras partes del mundo?

-No callar, denunciar, ser proactivos en la respuesta ante cualquier agresión. Hay una frase -creo que fue de Martin Luther King- que dice que el problema es que la gente calle. Por ejemplo, yo echo mucho de menos que las asociaciones de padres y madres no estén en pie de guerra contra la publicidad de un prostíbulo desde una avioneta. ¿Por qué no hay una respuesta ciudadana más contundente cuando se trata de los derechos de la mujer y por tanto de un mejor bienestar de la sociedad?

-¿Cómo se pueden romper roles, patrones y estereotipos?

-Con conciencia de género. La conciencia de género no las tienen las mujeres por el hecho de ser mujeres. La conciencia de género la tendrán los hombres y las mujeres por el hecho de estar concienciados en la desigualdad existente. Las mujeres también son hijas del patriarcado. Es como la conciencia de clase... Yo que soy feminista socialista... Si no tienes conciencia de clase, difícilmente podrás identificar a qué nos referimos con la lucha obrera. Ese sistema donde las mujeres son las no privilegiadas y los hombres los privilegiados, puedes sentirlo en tus carnes, pero a lo mejor no llegas a hacer la abstracción ideológica, sino sentirlo como una cuestión personal.

-Ha acabado la Feria, ¿le gusta?

-No me gustan las multitudes porque me producen malestar. En todo lo que implique una multitud, no se siento muy cómoda. Pero me gusta divertirme, bailar, tomarme una cerveza con los amigos y las amigas.

-¿Qué le mejoraría la Feria?

-Me gustaría volver a una Feria en la que pudiéramos tener una convivencia en paz. Este año, mi hija me pidió ir por primera ir a la Feria. A mí me entra mucho miedo porque creo que hay un exceso de alcohol y esos excesos hacen que haya un exceso de violencia. Sigo pensando que la raíz de todo está en la educación; que el límite del derecho de una persona está en el derecho de otra persona. En consecuencia, hay que buscar el equilibrio entre las personas que formamos parte de Málaga.

-¿El tren de Cercanías debería llegar a Marbella?

-Creo que beneficiaría muchísimo a la Costa, al turismo, a la economía. No sé de quién depende...

-¿Málaga puede morir de éxito con el turismo?

-Málaga no puede morir de éxito. No creo que Málaga pueda morir porque es maravillosa. Pero necesitamos plantarnos y que las cosas sean sostenibles y equilibradas. Tenemos que hacer esfuerzos en ese sentido. Ahora acaban de desconvocar la huelga los taxistas... Es lo mismo. Ellos están defendiendo sus derechos, lo que a ellos les cuesta tener sus taxis legales. ¿No debe de procurarse otro tipo de economías que sean solidarias? Sí, siempre y cuando sean solidarias... Porque lo que parecía que era economía solidaria se está convirtiendo en otro negocio y un negocio además que no está sujeto a impuestos, con lo cual hay un desequilibrio y hay que atender a la realidad.