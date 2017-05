De la Torre y Bendodo, unidos contra el tramo del Metro al Civil

"Ya está bien de ocurrencias. No se trata del programa electoral de Bendodo como candidato a la Alcaldía de Málaga, sino del principal proyecto y la principal inversión que hay en estos momentos en la ciudad", señaló Moreno, que incidió en que "su viabilidad pasa por cumplir lo acordado y firmado por el alcalde en 2013.

Una cuestión que ya es objeto de estudio por parte del gabinete jurídico del Consistorio, del que dijo: "hará bien su trabajo". "Siempre trataremos de defender los intereses de Málaga", aseguró. En un momento determinado del acto, al ser interpelado por una vecina que le decía "don Francisco, duro, duro", a lo que el regidor contestó: "en eso estamos, no le quepa duda". Bendodo quiso mostrar su respaldo "completo" al Ayuntamiento y al alcalde y recordó que cuando faltan días para que la obra del Metro cumplan "4.000 días de obra, 133 meses", el proyecto sigue sin conseguir los objetivos que se marcó en origen.

Minutos después de verbalizar este mensaje, al ver que De la Torre eludía cualquier mención a la posibilidad de recuperar a futuro la ejecución del tramo, Bendodo quiso matizar su apoyo a la idea del alcalde de alargar el túnel ya proyectado hasta la mitad de la Alameda hasta la Plaza de la Marina, buscando con ello sumar los cerca de 2,5 millones de viajeros que necesitaría para garantizar una demanda de 20,7 millones de pasajeros anuales. "Si logra esos números llegando a la Marina ya no sería prioritario el tramo al Civil", expuso. "La solución está en prolongar la línea en la Alameda buscando más viajeros en lugar de crear problemas en una zona en la que los vecinos no lo quieren", insistió el alcalde, quien se ratificó en su idea de esperar a analizar el acuerdo del Consejero de Gobierno andaluz declarando el interés metropolitano del ramal antes de emitir un pronunciamiento oficial del Ayuntamiento.

Cassá pide inversiones en el distrito a cambio de que se haga el tranvía

El socio de investidura del alcalde, Francisco De la Torre, empieza a asumir la posibilidad real de ejecutar el Metro en superficie al Civil. Tras haber mantenido una posición más favorable a utilizar el dinero presupuestado para prolongar el ferrocarril urbano hasta el PTA, ayer el portavoz de Ciudadanos, Juan Cassá, y el viceportavoz, Alejandro Carballo, propusieron ayer desbloquear este tramo del metro a cambio, entre otras cuestiones, de un plan compensatorio de inversiones para el distrito Bailén-Miraflores. Cassá habló de "resolver la falta de aparcamientos de la zona, actuar en su regeneración, revitalizar los comercios y ganar en equipamientos o zonas verdes". La solución propuesta incluye "un compromiso vinculante", que la Junta "ligue de alguna manera a la licitación del proyecto", y que el Ayuntamiento acepte "para no retrasar más esta actuación". La iniciativa de la formación naranja se materializará en una moción al próximo Pleno y en trasladar al consejero de Fomento, Felipe López, estas propuestas. Por todo ello, incidió en que ha llegado el momento de "exigir el cumplimiento de lo firmado". "Lo que se firma, se cumple. Y eso va por el alcalde y por la Junta. Por el trazado al Civil y por la famosa adenda", reiteró Cassá, quien apuntó que la "fractura" del Metro "es ya insoportable, y no queremos que las próximas generaciones paguen los platos rotos". Cs incluye solicitar informes a Intervención y Secretaría sobre las consecuencias jurídicas de incumplir el convenio del metro; pedir la firma de una adenda al convenio de 2003 en la que la Junta recoja la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre la factura del metro; que la Junta se comprometa a retomar en su agenda política y técnica la posibilidad de llevar el metro al PTA; instar a ambas partes a no abrir nuevos frentes judiciales.