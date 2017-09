De la Torre ofrece a la Junta que le transfiera al Ayuntamiento el Convento de La Trinidad

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha dado a conocer este jueves una propuesta que le hizo por carta el pasado 25 de agosto a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en la que le plantea la posibilidad de que el Convento de la Trinidad fuera transferido del Ejecutivo andaluz al Consistorio. Se enmarcaría en un convenio por el que el Ayuntamiento también acepta recibir más de 40 kilómetros de autovías y carreteras.

La iniciativa es para que "desde el ámbito local, y muy en contacto con los vecinos de Bailen-Miraflores, vayamos impulsando las mejores soluciones para su futuro", recuerda De la Torre en la carta.

Según la misiva, el Consistorio aceptaría los citados kilómetros de vías, que la Junta "quiere traspasar al Ayuntamiento y que hasta ahora hemos ido demorando su recepción en base a recibir a cambio algún bien patrimonial vuestro". En este punto, De la Torre recuerda que sería "de la misma forma que la recepción o aceptación de las autovías y carreteras del Estado, que recibimos en 2013, estuvieron vinculadas, en cierta medida, a la entrega por parte de Fomento del Campamento Benítez".

Asimismo, en la carta, De la Torre incide en que en el caso de las autovías y carreteras autonómicas podría, este bien patrimonial del cuartel de la Trinidad, verse acompañado de la parcela enfrente de la Comisaría actual de Policía Nacional, en la plaza de Manuel Azaña, espacio "que debería haber sido ya trasferida al Ayuntamiento desde hace ya muchos años". "No olvidamos que esa transferencia, obligatoria según ley, no se ha realizado".

Precisamente, De la Torre ha aludido a esta proposición después de que este pasado miércoles el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, anunciara en la Comisión de Cultura en el Parlamento la creación de una mesa técnica con el sector cultural, con la Universidad de Málaga (UMA) y distintos colectivos ciudadanos para dotar de contenido este espacio.

De la Torre, tras ser cuestionado al respecto, ha dado a conocer la carta que le envió a Díaz, asegurando que "me da la impresión de que la respuesta en Parlamento trata de dar una respuesta sin mencionar al Ayuntamiento, pero para la Junta es muy simple", recordando lo se hizo con el Estado y la entrega del Benítez: "El Benítez de la Junta puede ser La Trinidad", ha afirmado.

A juicio De la Torre, "en el fondo es un doble favor, le quitamos una carga de las autovías carreteras y le quitamos la carga del convenio La Trinidad", asegurando, además, que se da "un pequeño paso" en la descentralización.

"Los ayuntamientos sabemos encontrar respuestas mejor que las autonomías a estos interrogantes", ha incidido, al tiempo que ha hecho hincapié en que es un edificio "que tiene siglos de historia, que está abandonado, y que puede ser un elemento dinamizador del distrito".

Es más, ha asegurado que "tenemos ideas, diálogo con los vecinos y estaremos encantados de hacerlo", por lo que ha esperado que "la Junta atienda esta petición que es ofrecimiento, no tiene nada más que ventajas para ellos", como es "quitarse del medio la responsabilidad de carreteras y autovías y quitarse del medio la responsabilidad del Convento de La trinidad".

Por otro lado, también en la carta enviada a la presidenta de la Junta, De la Torre vuelve a ofrecer la gestión por parte del Ayuntamiento del Museo de la Aduana, para "evitar situaciones como la del cierre de las tardes este verano y dar, además, mayor impulso a las exposiciones temporales y demás elementos atractivos de dicho museo", como puede ser la cafetería o el salón de actos.

"Si por alguna razón eso no fuera posible, y no me alcanza ninguna razón para ello, os ofrezco firmar un convenio de colaboración para el mejor impulso de la Aduana", concluye la carta.

En este sentido, este jueves, De la Torre ha aclarado que "son cosas separadas, no tiene que ver, pero hablando de temas culturales me parecía que podía ser recordado".

No obstante, De la Torre ha señalado que la Junta "no me ha contestado, salvo que entienda que la respuesta sea la del consejero en Parlamento", insistiendo en que es "una oferta muy generosa, es buena para la ciudad, la Junta y los vecinos de Málaga", ha concluido.