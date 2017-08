De la Torre le recuerda a la Junta su compromiso de no impulsar el Metro al Civil sin el apoyo vecinal

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, sigue sin despejar de manera definitiva si llegado el momento impedirá o no el arranque de la obra del Metro en superficie hasta el entorno del Hospital Civil. De hecho, al ser preguntado sobre si facilitará o no los necesarios permisos de tráfico y desvíos de servicio para acometer esta intervención, el regidor se ha limitado a contestar: “cuando llegue el momento cruzaremos el río o no”. “Estaremos atentos a la oposición de los vecinos”, ha señalado, insistiendo en que lo más adecuado sería “buscar alternativas que no tengan los conflictos que tiene esta”.

De la Torre, como ocurriera meses atrás en un Pleno en el que dijo que no iba a colaborar “activamente” con el desarrollo de esa actuación, ha vuelto a depositar sobre el tejado de la Junta de Andalucía la responsabilidad de ir adelante con esta intervención incluso frente a la existencia de oposición por parte de parte de los vecinos del distrito Bailén-Miraflores.

Un punto en el que le ha recordado al consejero de Fomento, Felipe López, su compromiso de no ir adelante con este tajo de mantenerse el rechazo vecinal. “El siempre ha dicho que si hay oposición vecinal no es factible hacerlo; pero al mismo tiempo anuncia la licitación de a obra para octubre. ¿En qué momento dice realmente lo que piensa?”, ha manifestado. A pesar de no ser concluyente en sus mensajes, sí ha admitido la dificultad de que se pueda ejecutar la prolongación del ramal procedente de Carretera de Cádiz hasta la zona norte si se mantiene la mencionada oposición vecinal.