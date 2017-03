De la Torre pide a Rajoy que lleve a Málaga como plan b para la Agencia del Medicamento

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, anunció ayer que enviará una carta al Gobierno central en la que plantea que para que España pueda lograr ser sede de la Agencia Europea del Medicamento, lleve "una candidatura alternativa", que sería la de Málaga, en caso de que se observe que no se pueda producir el triunfo español con la de Barcelona al competir con otras ciudades europeas.

"No tengo los datos y la información del Gobierno para opinar de este tema y he de suponer que toma una decisión buscando el bien de España en conseguir la agencia; si además hay otras razones no entro en ellas", consideró De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas sobre el apoyo del presidente del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, a la candidatura de Barcelona. Así lo explicó el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que señaló que no pierde la esperanza por Málaga y ha dejado claro que "desde mi punto de vista de mi interés como español deseo que gane España, sea a través de Barcelona o Andalucía con Málaga", ha sentenciado.

De la Torre valoró que "es importante" que España consiga ser sede de la Agencia Europea del Medicamento, lamentando que la Junta de Andalucía "no lo ha hecho suyo" para que sea en Andalucía, con lo que se lograría, a su juicio, que "se avance en el desarrollo, se acerque a la media europea a coste cero para arcas europea, española y todas las arcas publicas de este país". "La agencia esté donde esté le cuesta a Europa lo mismo y, es más, aquí, en Málaga, le costaría menos porque el costo de vida es menor y parte del sueldo de los funcionarios va en relación al coste de vida". Para De la Torre, "hablamos de conseguir -para España- la agencia como tema esencial" e insistió en que, si Barcelona no fuera capaz de conseguirlo, "que entonces surja la de la ciudad que tiene la capacidad de acoger muy bien a la agencia".