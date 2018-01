De la Torre se da un mes de plazo para aceptar la oferta del PP de ser candidato

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, seguirá un tiempo más manteniendo la incógnita sobre si será el candidato en las elecciones del 2019. Ayer, el partido dio el paso que pedía el regidor y le propuso oficialmente seguir de cabeza de cartel una elección más -la quinta consecutiva- pero la respuesta del alcalde fue que se tomará un tiempo de reflexión con su familia para adoptar una decisión "meditada y responsable" y que lo hará antes de que acabe febrero.

El partido pretende de esta forma cerrar la crisis de su candidatura en la capital y adelantar una decisión que no podía demorarse más tiempo. Pero el alcalde va a esperar a que le demuestren con encuestas en la mano que su presencia será decisiva para mantener la Alcaldía, una vez que el PP perdió la mayoría absoluta en las últimas elecciones de 2015. Así lo dejó entrever ayer en la respuesta pública que dio tras conocer el ofrecimiento del partido. "Mi posición personal es no continuar, pero muestro disposición a seguir si es necesario, si entienden que mi aportación es necesaria, si los datos demuestran ese aporte", aseguró el regidor.

Soy feliz trabajando al servicio de la ciudad. Es mi obligación, pero también mi devoción"

Francisco de la Torre, que ha cumplido 75 años en diciembre y lleva 18 como alcalde de Málaga, al frente de la mayor ciudad gobernada por el PP, reconoció que le agrada la idea de seguir en el cargo, "merece la pena con creces" y "soy feliz trabajando", señaló en un comunicado, si bien repitió los mismos argumentos que lleva empleando en los últimos meses, de que su posición personal es la de "no continuar", aunque cambiará de idea "si es necesario" y le convencen de ello.

De la Torre agradeció a su partido "la confianza" mostrada hacia su persona, después de que el presidente del PP y el eterno aspirante a relevarle al frente de la candidatura, Elías Bendodo, hiciera pública su oferta en el comité de dirección del partido. "Hoy [por ayer] el PP de Málaga quiere pedir y proponer a De la Torre como nuestro candidato a la Alcaldía", dijo Bendodo, que en la reunión ensalzó los logros del alcalde y añadió que contará con todo su apoyo si decide repetir en el puesto. "Si da el paso, el primer apoyo que tendrá, personal y como presidente provincial, será el mío", dijo el presidente popular.

De la Torre precisó que la dedicación y el "esfuerzo" que suponen la Alcaldía "son máximos", que su agenda institucional ocupa casi el 100% de su tiempo y todo ello supone un "sacrificio" que al mismo tiempo "merece la pena con creces". "Es mi obligación, pero también mi devoción. Soy feliz trabajando al servicio de la ciudad, al servicio de todos los malagueños, por el bien común, por el interés general, por el progreso de Málaga y su gente" aseguró.

El alcalde recordó que en anteriores convocatorias ha puesto como condición para seguir tener buena salud, proyectos y el cariño de la gente y añadió que cumplía las tres premisas. "Me encuentro bien, me cuido cuanto puedo; proyectos tenemos sobre la mesa, y muy interesantes, para desarrollar en los próximos años y continuar con el rumbo marcado" y añadió que sigue encontrando el "cariño" en la calle "con el apoyo de una mayoría de vecinos que reconocen el buen trabajo que hemos hecho".

Sin embargo aseguró que aunque "puede pensarse que se dan las condiciones, debo reflexionar junto a mi familia para tomar una decisión meditada y responsable" y adoptar una decisión "racionalmente, con toda la información posible". De la Torre se comprometió a tener cerrada su decisión antes de que finalice febrero, un mes antes de la fecha marcada como límite para que el partido apruebe su candidatura. Tras su respuesta, serás las direcciones regional y nacional de los populares las encargadas de aprobar el nombramiento, como ayer se encargó de recordar el PP de Málaga. Con la decisión del PP de Málaga de proponerlo como candidato, el partido pretende dar carpetazo a una cuestión que está protagonizando desde hace meses el debate interno. Fuentes populares en Málaga reconocieron ayer que la cuestión de la capital se estaba convirtiendo en una losa y que con la propuesta de hacer oficial la oferta al alcalde se pretende cerrar el círculo vicioso en que se había convertido este asunto. En el partido no se manejan encuestas, aseguran las mismas fuentes, aunque desde otros sectores señalan que los datos actuales señalan que el PP está "rozando" la mayoría absoluta. De ser ciertos estos augurios, el partido apenas habría avanzado electoralmente en los últimos años, ya que en las últimas elecciones logró 13 concejales, a tres de la mayoría absoluta, tras perder seis representantes en esos comicios.

El alcalde mantuvo al principio del mandato que lo "normal" sería no optar a una nueva elección, que sería difícil que volviera a encabezar la candidatura. Sin embargo, nunca ofreció un no rotundo y no vio con buenos ojos que el presidente Elías Bendodo figurara justo detrás de él en la lista electoral. En los últimos meses, su posición fue variando mientras dejaba cada vez más abierta la posibilidad de presentarse. En los últimos meses optó por pedirle al partido que se pronunciara. Ahora el PP ha decidido dar el paso para zanjar cuanto antes la cuestión y no mantener la incertidumbre.