De la Torre acuerda con el sector del taxi convocar una mesa de trabajo

Huelgas y quejas contra el "intrusismo"

Los taxistas de Málaga iniciaron el 13 de agosto una huelga indefinida como consecuencia de lo que califican como "intrusismo" del servicio de los vehículos turismo con conductor (VTC) que representa en la capital la empresa de transporte Cabify. Dos reuniones en menos de doce horas con el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, no consiguieron enfriar la determinación del sector de iniciar un paro en plena Feria. El sector se queja de "prácticas ilegales" de Cabify, al considerar que sus vehículos no permanecen en su base, sino que esperan en lugares estratégicos en los que la afluencia de clientes es mayor para ofrecer el servicio de manera más rápida. Otra demanda del gremio del taxi es la proporción entre vehículos de uno y otro tipo. "Según la normativa, debe haber un VTC por cada 30 taxis , y aquí en Málaga eso no se está cumpliendo". Además, a los taxistas no sentó nada bien que se ofreciera a VTC de otras provincias venir a prestar servicio en Málaga en agosto y en especial durante la Feria.