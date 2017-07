De la Torre aplaza a después del verano la decisión sobre Limasa

El futuro de la empresa de limpieza Limasa tendrá que esperar al fin del verano. El último compromiso del alcalde pasaba por tomar una decisión este mismo mes de julio, pero ayer De la Torre dijo estar esperando "un par de informes" para decidir el modelo de empresa que gestionará la limpieza de la ciudad. Ni la presión de los grupos de la oposición, que hoy le exigirán en el pleno una decisión inmediata, ni los escándalos surgidos con el socio privado mayoritario en otras ciudades, van a precipitar su decisión. "No queremos que sea más allá de septiembre, estoy de acuerdo en no demorarlo más", aseguró el regidor.

La duda está en si mantener el actual modelo de gestión mixta, compartimentar y privatizar los servicios de limpieza, como solicita su socio Ciudadanos, o un modelo público, por el que parecía decantarse el regidor y que hoy volverán a reclamar hoy los grupos de izquierda en la oposición. De lo que está convencido el alcalde es en no prorrogar el contrato que le liga a los socios privados más allá de unos meses.

La oposición le recuerda la urgencia de tomar una decisión para reducir costes

Sea cual se el modelo elegido, el alcalde insistió en buscar fórmulas para incrementar la productividad y mejorar la limpieza. Por ello ayer repitió que serán necesarios los "estímulos" para la plantilla de trabajadores y aseguró tener claro que "el absentismo debe estar penalizado".

El alcalde garantizó que la falta de 70 conductores de camiones en los servicios de limpieza durante la Feria tras el acuerdo de la plantilla de no trabajar los festivos, no repercutirá en la limpieza de la ciudad en esas fechas. "Garantizaremos esos servicios, incluso con personas venidas de otras ciudades", aseguró el regidor, para añadir que Limasa ya ha puesto en marcha una convocatoria para realizar estas contrataciones y que ello no supondrá un coste añadido.

Los grupos de la oposición volverán a presentar batalla este jueves con el asunto de limpieza, una cuestión convertida en el primer problema para los malagueños. Los socialistas tendrán el apoyo del equipo de gobierno para mejorar el sistema de recogida de las "toneladas de muebles" depositadas en las calles, pero no así sobre el modelo de empresa.

"Es urgente ya una decisión, cada día que pasa se está tirando dinero", señaló la concejala Begoña Medina, tras recordar que el arreglo de la flota envejecida de camiones de limpieza cuesta al año entre 3 y 5 millones de euros. El portavoz, Daniel Pérez, reclamó al alcalde "valentía" para apostar por una empresa "pública y unificada", un modelo que según este grupo supondría un ahorro anual para las arcas municipales de 12 millones de euros.

Málaga Ahora pedirá rescindir de forma inmediata el contrato con los socios privados tras conocerse que la misma empresa, FCC, ha sido sancionada en Barcelona por irregularidades con la gestión de los residuos. IU también pedirá al alcalde que "deje sus dudas" sobre el modelo de empresa y lo resuelva cuanto antes.

Ciudadanos también presentará por la vía de urgencia una moción sobre Limasa para que no se retrase más la decisión . "Van pasando los meses y nadie se mueve" señaló el portavoz naranja, Juan Cassá.

Por su parte, el equipo de gobierno del PP presentará dos mociones urgentes para el pleno; una que requiere a la Junta una fecha para extinguir el convenio de las tecnocasas, y otra para que se limpie y desbroce un solar en desuso en Carranque.