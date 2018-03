De la Torre apuesta por que Málaga tenga focos de atracción turística en varias zonas

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, abogó ayer por procurar que el dinamismo turístico que la ciudad tiene en base a su "potente oferta cultural" y por haber conseguido espacios nuevos se produzca "en varias zonas de la ciudad" y así tener "varias centralidades y varios elementos de atracción no concentrados todos en el centro". Reconoció, no obstante, que en el centro tiene que existir cierta concentración, pero aludió a la descentralización de zonas como Tabacalera, San Andrés, e, incluso, en la zona este, que "tiene vida y dinámica propia" por su singularidad.

Así lo aseguró tras ser cuestionado si contempla que el centro de la capital se convierta en un parque temático para turistas y dejó claro que "no hay una postura tomada" en relación con el uso del centro histórico de Málaga e incidió en que cualquier espacio de la ciudad tiene que tener una capacidad residencial, advirtiendo de que las ciudades cuyos centros han terminado convertidos en "parques temáticos" para turistas han tenido consecuencias negativas, no sólo para residentes, sino también para el turismo, poniendo el ejemplo, entre otros, de Venecia.Cualquier espacio de la ciudad tiene que tener una capacidad residencial; a los propios visitantes les gustan ver las ciudades no muy convertidos en parques temático", incidió De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, al tiempo que abogó por la necesidad de "buscar un equilibrio".