De la Torre asegura estar "mitad, mitad" entre el sí y el no a su candidatura para las municipales

Quedan pocos días del mes de febrero y se agota el plazo que se dio el propio Francisco de la Torre para decidir si finalmente se presentará o no como candidato del Partido Popular a las próximas elecciones municipales de 2019. Con el foco mediático puesto sobre este anuncio, el alcalde se vio ayer obligado a responder sobre su futuro. "Sinceramente aún no he tomado la decisión definitiva", comentó en su primera comparecencia del día, en el barrio de El Palo. Y eso a pesar de haber "madurado bastante" su reflexión. Lo que sí señaló De la Torre fue que aunque ya hace tiempo que dio una negativa a una posible reelección como candidato, ahora se encuentra "mitad, mitad" entre el sí y el no. "Dije no hace tiempo pero estoy abierto a esa reflexión que se me ha pedido, hay muchas peticiones de gente de Málaga que me lo plantea, pero tengo también que escuchar lo que me pide la familia, ese es el problema", explicó.

En vista de que se le acaba el tiempo autoimpuesto -ayer bromeó con la posibilidad de que se podía haber dado más- se reafirmó en su compromiso de no faltar a su palabra. "Me di el plazo de febrero y quiero cumplirlo, por lo que estos días que quedan quiero reflexionar", señaló. Para el regidor malagueño es importante fijar sus propios límites. "Si dijera que sí he de ver qué condiciones tengo que ponerme a mí mismo y mi forma de organizar los horarios, etcétera, y al mismo tiempo, también tengo que valorar las ventajas que tendría terminar esta etapa en 2019", comentó el alcalde.

Francisco de la Torre, que presentó junto a Elías Bendodo la campaña de información ciudadana para pedir un centro hospitalario en la zona este, destacó nuevamente su "compromiso con la ciudad, que siempre ha estado y que sigue estando ahí". Pero al mismo tiempo, agregó, "no dejo de pensar que también dije que ya no iba a ir como candidato, estoy en el no pero abierto a esa reflexión, queda poco tiempo pero quiero agotarlo de una manera constructiva", reiteró.

Francisco de la Torre, alcalde de Málaga desde mayo del año 2000, pidió a los medios de comunicación que le dejasen agotar el tiempo fijado para tomar la determinación y aseguró que dará a conocer su decisión en los próximos días. De volverse a presentar, las de 2019 serían sus quintas elecciones municipales consecutivas como cabeza de lista del PP.