De la Torre insta a los bomberos a pensar "si tiene sentido" mantener la huelga

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha afirmado este martes que la huelga de los bomberos, que ha comenzado, "no ha tenido seguimiento", por lo que "a la vista del no éxito de la misma" los que la han convocado "tienen que pensar profundamente si tiene sentido mantenerla. Porque es mantener una cierta ficción".

Sobre los servicios mínimos, cuyo decreto está recurrido por los bomberos al considerarlos insuficientes, De la Torre ha reiterado que están puestos "para garantizar la seguridad de la ciudad y para respetar el derecho a la huelga que han planteado".

"La huelga no ha tenido seguimiento, yo no estoy diciendo que lo tenga que haber, pero no ha habido seguimiento de la huelga y cuando plantean servicios mínimos más altos es una paradoja", ha asegurado el regidor, al tiempo que ha advertido de que "jamás, en ninguna huelga, ha ocurrido esto hasta ahora, siempre lo que discuten es que ponemos demasiados servicios mínimos y tienen que ser menos".

Para De la Torre, "una huelga que no tiene seguimiento y que lo que quieren es servicios mínimos más altos no acabo de entenderlo, sinceramente, algo pasa", ha señalado.

Cuestionado por la petición del colectivo de que para desconvocar la huelga deben encabezar las reuniones tanto el alcalde como los concejales de Economía y de Seguridad, Carlos Conde y Mario Cortés, respectivamente, De la Torre ha asegurado que "no acabo de entender este planteamiento" y ha incidido en que "es un tema tan técnico que lo lógico es que estén ahí los que entienden de ello".

"Siempre estaré en la responsabilidad de que las cosas funcionen", ha asegurado De la Torre y ha añadido que "mi propósito y obligación es facilitar y animar a que exista ese diálogo, esa es la obligación mía como alcalde", ha sentenciado.

También ha recordado que desde diciembre se ha abierto la posibilidad de una mesa técnica para analizar los temas "de los cuales se puede avanzar sin ningún problema", pero "hablando con mucha claridad, de costo o no costo, porque nuestra obligación es ser transparente con la gente en esta materia".

Eso sí, ha vuelto a dejar claro que sobre los asuntos que quieran ir más allá de lo que se ha firmado en el convenio que "es lógico" que "quede para el convenio próximo y siempre con transparencia", incidiendo en que sobre los convenios colectivos "lo que creo que hace falta es que se sepa muy bien por los ciudadanos lo que se pide por los trabajadores".

Por su parte, los bomberos han reiterado que la huelga de los bomberos es "por dos motivos fundamentales: como acto simbólico para poner de manifiesto la situación de conflicto que mantenemos y porque obliga al Ayuntamiento a sentarse a negociar".

Los efectivos, a través de un comunicado, han afirmado que "a pesar de que al alcalde se le llena la boca con expresiones como 'mano tendida', 'negociación' y 'diálogo', la única verdad es que no ha aceptado ninguna de las peticiones de reunión que se le han realizado, ni él ni el concejal de Personal, Carlos Conde".

En cuanto a los servicios mínimos planteados por el Consistorio, han considerado que "sería absolutamente imposible cumplir con los protocolos de intervención implantados en el servicio para atender las distintas emergencias por falta de personal imprescindible como la Unidad Médica".

"Llegados a este punto, los bomberos iremos a la huelga, pero no dejaremos de asistir al trabajo, y el salario que dejaríamos de percibir si nos ausentáramos y que se gastaría el Ayuntamiento probablemente en abonar el complemento por festivos de la jefatura por los sábados y domingos que no asisten al trabajo, lo vamos a destinar a aquellos que más lo necesitan realizando una donación a repartir entre las asociaciones de ayuda a personas desfavorecidas de la ciudad de Málaga", han explicado.

También han recordado que "no pedimos mejoras salariales, pedimos una gestión adecuada del servicio, el reconocimiento que se merece nuestra profesión y que nos traten como al resto de funcionarios de este Ayuntamiento. Ni más, ni menos", han sentenciado.

Por otro lado, sobre la huelga han precisado que, como cuerpo de emergencias, "en ningún caso puede afectar a la prestación del servicio y se establecen unos servicios mínimos del 100%", al tiempo que señalan que "por la propia idiosincrasia de nuestra profesión, no podemos dejar de atender a aquellos que nos necesitan en caso de emergencia, al fin y al cabo, la dignidad de nuestro trabajo es lo primero que estamos defendiendo ante los abusos y desprecios con que nos despacha tanto nuestra propia Jefatura como el director de Personal de este Ayuntamiento".

En esta situación, ante una huelga de bomberos, "el Ayuntamiento nunca se ve desfavorecido, no pierde nada, y se sitúa en una posición de ventaja a la hora de negociar", recuerdan, insistiendo en que lo hacen como "acto simbólico" y "porque obliga al Ayuntamiento a sentarse a negociar".

La plantilla del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga también mantiene un encierro de protesta desde finales de diciembre de 2016. Entre sus reivindicaciones se encuentran la reclasificación de funcionarios a nivel C1, la regularización de la jornada laboral, y la actualización del reglamento interno, entre otras. Además, insisten en "la pérdida de confianza" en la Jefatura.