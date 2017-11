De la Torre, sin calendario para aprobar el Presupuesto ante las exigencias de C's

"Estoy seguro de que tendremos Presupuestos", dijo ayer al ser preguntado, si bien admitió que no será "en las fechas en las que los hemos tenido cuando teníamos mayoría absoluta". "Trataremos que sea ese retraso el menor posible", insistió. Pero no supo fijar sobre un calendario posible. "Es la diferencia entre tener mayoría absoluta y no tenerla; se negocia, se habla y se buscan soluciones pero no siempre se va a la misma velocidad que cuando se tiene mayoría absoluta", añadió. Únicamente admitió la existencia de conversaciones por parte del Área de Economía y Hacienda con los socios de investidura, el grupo Ciudadanos, sin apuntar sobre el estado de ese diálogo.

"O cumplen o no negociamos"

"¿Acercamiento? No hay acercamiento, O cumplen o no negociamos", dijeron de manera categórica desde el grupo de Ciudadanos, sabedores de que, salvo una alianza sorpresiva, el alcalde no cuenta con más aliados para poder sacar adelante las cuentas de 2018. Precisamente, ayer, De la Torre aludió a las "líneas rojas" marcadas por Ciudadanos, mostrando su sorpresa con que no tengan una actitud semejante cuando de negociar las cuentas de la Junta de Andalucía se trata. "Hemos tratado de ver si hay antecedentes en la negociación de Cs con el PSOE en la Junta y no lo hemos encontrado", dijo, al tiempo que añadió: "Le sugeriré yo a Cs para que plantee algunos puntos importantes para Málaga de cara a otros presupuestos autonómicos".