De la Torre insiste en el calendario establecido para plantear su sucesión

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, volvió ayer a distanciarse de la posible candidatura de Elías Bendodo a las próximas municipales de 2019. Después de que Patricia Navarro, secretaria general de los populares en Málaga, dijera en una entrevista que "la candidatura de Bendodo es, hoy por hoy, algo incuestionable" y preguntado por estas palabras, el regidor aludió al calendario establecido, que señala a la primavera del próximo año para hablar de quien será su sucesor.

Las declaraciones de Navarro sobre el actual presidente de la Diputación de Málaga y del PP en la provincia han sido de las más contundentes hasta el momento sobre la posible sucesión de De la Torre. Pero ante ellas, el alcalde se limitó a contestar con un "no tengo nada que decir sobre lo que ha dicho Patricia". La secretaria general del PP de Málaga aseguró que el partido "en su conjunto tiene muy claro que la mejor persona para liderar la ciudad es Bendodo".

Los plazo dan de margen hasta el próximo año para debatir la decisión pero, en el terreno nacional, algunos barones del PP plantean la posibilidad de anticipar los nombres de los candidatos de las grandes ciudades para que estén resueltas antes de las próximas Navidades y, de esta forma, ofrecer a los próximos cabezas de lista tiempo suficiente para trazar un proyecto político propio y darse a conocer.

Ante esta opción, el alcalde de Málaga indicó que "viene bien todo lo que sea reflexiones sobre el tema, que se adelantan las cosas, que se haga encuestas", lo que sea necesario, dijo, para "tener las máximas certezas".

Pero sobre Bendodo, De la Torre únicamente subrayó el sentimiento de estima que le tiene, que no aval: "Tengo el mejor criterio de Elías, como es natural, sobre su capacidad de gestión, etc". Tras ello, volvió a reiterar que "no tengo nada que añadir a lo que ya se ha dicho".