De la Torre carga contra la actuación "tan llena de fallos"

El semblante de Francisco de la Torre en el momento en que compareció ante los medios de comunicación, tras la reunión de la comisión de seguimiento del proyecto del Metro, no denotaba un especial malestar tras escuchar por boca del consejero de Fomento que su idea del Metrobús era inviable por cuanto supondría una alteración "sustancial" del contrato de concesión del Metro.

Y aunque se reafirmó en la idea de que la alternativa municipal es "perfecta" para solucionar los problemas con los que se topa en el suburbano, consideró que la conclusión a la que llegan los juristas de la Junta está directamente relacionada con una gestión "tan llena de fallos, tan imperfecta" como la protagonizada por la Consejería de Fomento en el año 2013 y 2014. En esos ejercicios fue cuando, primero, se fraguó y confirmó el cambio de trazado del ferrocarril urbano, sustituyendo la llegada bajo tierra hasta La Malagueta por el doble tramo hasta la Alameda y el Civil, y, segundo, se negoció y firmó una modificación del contrato entre la Junta y la concesionaria.

Es a este último hito al que apuntó de manera directa el mandatario municipal como responsable del informe negativo de los juristas de la Junta al Metrobús. "Las cosas se han hecho tan mal durante estos años para que dé lugar a que algo que no tiene nada de modificación sustancial se convierta modificación sustancial", dijo, subrayando que si se hubiera aceptado de la propuesta que en el verano de 2013 hizo el Ayuntamiento "no tendríamos las dificultades que, al parecer, existe desde el punto de vista jurídico". "La historia escrita de 2014 no estaría condicionando ahora, pero se forzó entonces y ahora está como una especie de tema a influir en las opiniones e informes", lamentó.

Incluso, ampliando el periodo de análisis a los trece años transcurridos desde la firma del convenio del Metro, De la Torre habló de gestión "llena de oscurantismo, muy deficiente y falta de lealtad". A pesar de ello, y de la confrontación existente por el trazado al Civil, el alcalde incidió en su disposición a colaborar con la Junta en la coordinación del Metro con los autobuses de la EMT. Incluso, apuntó a la posibilidad de mantener viva la idea del Metrobús en otras zonas de la urbe, caso de la conexión desde la última parada del ferrocarril urbano en la ampliación de la Universidad al PTA o hacia la zona de Puerto de la Torre.