De la Torre confirma que la división en el PP bloquea la solución a Limasa

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, admite abiertamente que la decisión final sobre si el futuro modelo del servicio de limpieza de la ciudad debe ser público o privado sigue estando condicionada por la división interna existente en su propio grupo, el del Partido Popular. “Para avanzar necesitamos ese consenso”, aseguró el regidor, quien a principios de año se tomó con la negativa de un nutrido número de concejales disconformes con la idea de municipalizar Limasa.

Unas voces críticas entre las que, según confirmó, se encontraba la del presidente provincial del PP, Elías Bendodo, al que muchos sitúan como futuro sucesor de De la Torre como candidato a la Alcaldía en 2019. “Si, me lo trasladó hace algún tiempo; no recientemente; no fue una conversación cerrada”, añadió. A la impresión del máximo dirigente popular se sumaron meses atrás la del actual concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, quien llegó a asegurar que de optarse por una Limasa pública dimitiría como edil del área; la del portavoz del equipo de gobierno del PP y concejal de Economía, Carlos Conde, y la del edil de Nuevas Tecnologías y de Seguridad, Mario Cortés.Superada esa primera quiebra interna, la intención del alcalde de manera casi inminente dar pie a una “actualización” de esa información, con el fin de conocer el parecer de sus ediles. “No he hecho un sondeo, pero espero tener una reunión”, dijo ayer en el programa La Tapadera, de la Cadena Cope. En el mismo, interpelado por los directores de los principales medios impresos de la ciudad, el dirigente municipal volvió a posicionarse más a favor de la municipalización, al entender que permitiría introducir “criterios de productividad, de estímulo de los trabajadores”.

De la Torre fue claro en su apuesta por tener “una posición homogénea dentro del grupo”, descartando la posibilidad de acudir a apoyos externo de otras formaciones para compensar el voto contrario de los concejales menos receptivos al modelo público. “Si no un apoyo del 100%, sí bastante coincidente”, expuso. A la espera de alcanzar ese clima de acercamiento interno, se mantendrá viva la prórroga del contrato del servicio.

Candidatura 2019

El alcalde sigue deshojando la margarita antes de poner el cierre definitivo a sus aspiraciones de presentarse a la reelección en 2019. Aunque insiste en que “es muy difícil, por no decir casi imposible” que vuelva a ser cabeza de cartel, abre la puerta a esa posibilidad siempre que “se demostrase que es absolutamente necesario para ganar las elecciones”. “Si es absolutamente necesario reflexionaré sobre ello”, admitió, señalando una vía que podría tomar en el supuesto de que los datos que maneje el partido apunten en esta dirección. No obstante, incidió en que de darse ese escenario no se mantendría al frente de la Alcaldía los cuatro años, cómo si se ha comprometido a hacer en el presente mandato.

Preguntado de manera reiterada, De la Torre eludió dar su apoyo expreso a Elías Bendodo, presidente provincial del PP y al que se apunta con su más que posible sucesor cara a los comicios de dentro de dos años. Lo más que aseguró fue: “es difícil encontrar más candidatos que sean más conocidos que Elías”.

Al tiempo, valoró la labor que está realizando al frente de la Diputación y se mostró dispuesto, llegado el caso, a “facilitar el trabajo, la colaboración, la vida, la proyección, la práctica diaria” a la persona que la organización decida que sea el candidato. Decisión que habrá de tomarse la próxima primavera. En relación a la figura de Bendodo, señaló su intención de hablar con él para abundar en la posibilidad de realizar una tarea más amplia dentro del propio Ayuntamiento.

Sus dudas sobre la actuación en el Metro

Lejos de la contundencia mostrada en el último Pleno municipal, en el que llegó a afirmar que no iba a colaborar “activamente” con el inicio de la obra del Metro hasta el Civil, De la Torre se mantuvo firme en la idea de que el Ayuntamiento actuará conforme a lo que legalmente se disponga. Ello sin precisar lo que ello implica. El mandatario local sí confirmó que está a la espera de conocer las respuestas a las consultas jurídicas que ha realizado al respecto. Durante su intervención, en la línea de lo expuesto en las últimas semanas, relegó a un papel “complementario” el conflicto sobre el tramo en superficie, y subrayó la trascendencia de solventar los escollos que pesan sobre el tramo Renfe-Guadalmedina. Al respecto puso en duda el papel de la Junta de Andalucía al optar por la resolución del contrato con la adjudicataria original, Ortiz. “¿Por qué está parado ese tramo? ¿Por qué discutían? Se que ve que no por muchos millones. ¿Por una discusión de 20 millones tiene sentido pagar 200?”, se preguntó De la Torre, en alusión a los costes millonarios que está suponiendo el nuevo retraso en la culminación del ferrocarril urbano.

Moneo, pendientes de una propuesta

A falta de que se concreten los hechos, De la Torre dio ayer validez a lo que Málaga Hoy ya apuntó el pasado 7 de abril, en el sentido de que la promotora del proyecto, Braser, estaría en disposición de presentar por escrito una propuesta para desbloquear la actuación. La misma pasaría por el abono en metálico de una parte de la deuda existente y por avalar la compensación del resto de la suma con la entrega de un edificio de oficinas. “Será bueno que ese proyecto salga adelante”, defendió el alcalde, que responsabilizó en parte a los empresarios de la situación en la que se encuentra esta iniciativa. “Tendrían que haber tenido más capacidad de reacción”, afirmó, aunque reconoció que para ellos “ha sido un proceso muy largo”.

La oportunidad del Guadalmedina

Pendientes aún de que se elija al equipo técnico que asumirá la labor de redactar el plan especial del Guadalmedina, el alcalde dio por hecho que uno de los capítulos estarán destinados a proponer una intervención sobre la parte del río que se extiende entre los puentes de la Aurora y Armiñán. La misma podría consistir en la generación de un gran puente plaza, conectando las dos márgenes del cauce. Asimismo, habló de la oportunidad de soterrar el tráfico en la zona. Durante su intervención en este punto, admitió que “no fue un acierto” la apuesta por el Plan Guadalmedina que se hizo en tiempos de Celia Villalobos como alcaldesa. “Son obras que tienen que contar con el consenso de todos; a mí me ha costado varios años”, dijo