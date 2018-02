De la Torre considera "grave" que se retengan competencias que "deben ser locales"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha participado este lunes en las II Jornadas Descentralización y Reequilibrio Territorial, que se celebran en Madrid, y ha asegurado sobre esta materia que "es grave" que desde que se creó el estado de las autonomías las comunidades "han retenido competencias que son suyas pero que deberían ser locales".

Así, el alcalde malagueño (PP), que ha estado acompañado en la mesa Hacer ciudad sin perder proximidad en grandes metrópolis de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, el presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el diputado por Guipúzcoa y exalcalde de San Sebastián, Odón Elorza; ha defendido que "es grave" que, concretamente en Andalucía, "falte una descentralización de segunda": "Se hizo la primera de las autonomías, pero estas han retenido competencias que son suyas pero que deberían ser locales y en eso no estoy de acuerdo", ha dicho.

De la Torre ha explicado que ya estaba presente en las instituciones en la época de la transición y allí se sintió "frustrado" cuando se creó el Estado de las autonomías, y concretamente se otorgó la autonomía a Andalucía porque no obedecía a una descentralización total que tuviera en cuenta al ámbito local. "Soñé con una autonomía que no es la que se ha hecho, me siento frustrado cada día", ha dicho.

Además, ha añadido que, en su opinión, la autonomía es sinónimo de "responsabilidad" y ésta debería concretarse en forma de "cascada" que vaya "desde Madrid a las regiones, y de las autonomías a los ámbitos locales".

En este sentido, el alcalde malagueño ha insistido en que este "escalón" es "vital" para "acercar el poder a la gente". "Si no se tiene ese principio de descentralización, es que algo de la democracia está mal construido", ha apuntado De la Torre, quien ha remachado que es "más difícil tener transparencia cuando no está ese escalón".

De la Torre ha insistido en que en Andalucía "se ha desaprovechado una oportunidad magnífica" para valorar la red de urbes porque "se está desaprovechando la capacidad de las ciudades para dar respuesta" a los ciudadanos.

Además, ha dicho que echa "en falta" que se hayan hecho políticas para favorecer la descentralización porque en el ámbito local se desarrollan políticas "que no les compete" porque son de las autonomías. Además, ha afirmado que en la región andaluza se practica un descentralismo "ineficaz".

Sobre esto último, ha dicho que Andalucía "tiene que valorar la potencialidad de las ciudades" porque estas "están para apoyar y hacer más fuerte la autonomías" y "no para estar en la contra". Así, el alcalde ha concretado que "lo que se hace en Málaga le sirve también Andalucía" al igual que lo que se hace en otras ciudades porque los ayuntamientos "son el poder más cercano a la gente".

En este punto ha puesto el ejemplo de la Educación, que es una competencia de la autonomía, pero cuyo futuro se "configura" desde las ciudades y localidades, por lo que los ayuntamientos "no pueden influir del todo" porque no tienen todas las competencias y eso les convierte en "inertes" en esta situación. "Hacemos políticas que no nos competen pero, en Educación, no podemos influir, por ejemplo, en que nadie se quede atrás", ha añadido.

En relación con esto último, ha criticado que los ayuntamientos solamente hayan recibido "migajas" de las cantidades que los fondos europeos destinan a las comunidades para la puesta en marcha de políticas, a pesar de que algunas de estas sean desarrolladas por ayuntamientos.

"Se me ocurren temas como la política social, es autonómico y lo están haciendo los ayuntamientos, pues páguese a los ayuntamientos", ha dicho, al tiempo que se ha preguntado por qué las autonomías "intervienen" fondos por políticas que se hacen desde el ámbito local.

Con todo, ha manifestado que está "decepcionado" porque las ciudades serían "más eficaces" si hubiera una adecuada descentralización. Además, en el caso concreto de la ciudad de Málaga, De la Torre ha explicado que su estrategia de descentralización va en distritos para "dar una respuesta cercana" pero "si se tienen más competencias más se puede hacer", refiriéndose a esas competencias que son de las regiones pero cuyos servicios proporcionan los ayuntamientos.

Por último, ha lamentado que sea "difícil" que "lo que no se ha hecho en 40 años se haga ahora" que ya se han creado las estructuras "rígidas". "Se han creado estructuras rígidas con miles de funcionarios que tienen su sitio en las autonomías, a ver ahora quién cambia todo eso y les cambia de sitio", ha cuestionado.